Hakkari'deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hakkari merkez: Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)
Çukurca: Ensar Dündar (Cumhur İttifakı)
Yüksekova: Teoman Zeydan (Cumhur İttifakı)
Şemdinli: Tahir Saklı (Cumhur İttifakı)
Derecik: Ekrem Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Hakkari merkez: Metin Koparan
Çukurca: Abubekir Aksaç
Yüksekova: Peruz Çamlı
Şemdinli: Mirpenç Uysal
Derecik: Suat Yüksel
Halkların Demokratik Partisi
Hakkari merkez: Cihan Karaman
Çukurca: Abubekir Kanar
Yüksekova: Remziye Yaşar
Şemdinli: Sami Beşer
İYİ Parti
Hakkari merkez: Yaşar Yorulmaz
Çukurca: Turan Doğan
Yüksekova: Sabır Diri
Derecik: Efe Üstündağ
Saadet Partisi
Hakkari merkez: Rahmi Çiftçi
Şemdinli: Abdulvahit Çiftçi
Derecik: Sümeyye Söğüt
Yüksekova: Yavuz Dalgıç
Çukurca: Mücahide Akılotu
Bağımsız Türkiye Partisi
Hakkari merkez: Mehmet Eşki
Şemdinli: Abdulgani Akdağ
Derecik: Fikret Elmacı
Yüksekova: Ökkaş Uygur
Demokratik Sol Parti
Hakkari: Nursel Kızılırmak
Türkiye Komünist Partisi
Hakkari merkez: Emel Karabulut
Bağımsız
Hakkari merkez: Metin Tekin
Derecik: Kasım Demir