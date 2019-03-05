Hakkari'deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Hakkari merkez: Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)

Çukurca: Ensar Dündar (Cumhur İttifakı)

Yüksekova: Teoman Zeydan (Cumhur İttifakı)

Şemdinli: Tahir Saklı (Cumhur İttifakı)

Derecik: Ekrem Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Hakkari merkez: Metin Koparan

Çukurca: Abubekir Aksaç

Yüksekova: Peruz Çamlı

Şemdinli: Mirpenç Uysal

Derecik: Suat Yüksel

Halkların Demokratik Partisi

Hakkari merkez: Cihan Karaman

Çukurca: Abubekir Kanar

Yüksekova: Remziye Yaşar

Şemdinli: Sami Beşer

İYİ Parti

Hakkari merkez: Yaşar Yorulmaz

Çukurca: Turan Doğan

Yüksekova: Sabır Diri

Derecik: Efe Üstündağ

Saadet Partisi

Hakkari merkez: Rahmi Çiftçi

Şemdinli: Abdulvahit Çiftçi

Derecik: Sümeyye Söğüt

Yüksekova: Yavuz Dalgıç

Çukurca: Mücahide Akılotu

Bağımsız Türkiye Partisi

Hakkari merkez: Mehmet Eşki

Şemdinli: Abdulgani Akdağ

Derecik: Fikret Elmacı

Yüksekova: Ökkaş Uygur

Demokratik Sol Parti

Hakkari: Nursel Kızılırmak

Türkiye Komünist Partisi

Hakkari merkez: Emel Karabulut

Bağımsız

Hakkari merkez: Metin Tekin

Derecik: Kasım Demir