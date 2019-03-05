Hatay’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)
Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı)
Antakya: İzzettin Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Arsuz: Necim Bozkurt (Cumhur İttifakı)
Defne: Ferit Oflazoğlu (Cumhur İttifakı)
Erzin: Hüseyin Gökçe (Cumhur İttifakı)
Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı)
İskenderun: Mehmet Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı)
Kırıkhan: Ayhan Yavuz (Cumhur İttifakı)
Payas: Bekir Altan (Cumhur İttifakı)
Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu (Cumhur İttifakı)
Samandağ: Mehmet Süt (Cumhur İttifakı)
Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı)
Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı)
Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı)
Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı)
İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı)
Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı)
Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı)
Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı)
Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı)
Erzin: Ökkeş Elmasoğlu (Millet ittifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Belen: İbrahim Gül (Cumhur İttifakı)
Kumlu: Mehmet Deli (Cumhur İttifakı)
Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)
İyi Parti
Belen: Hayri Yüksel (Millet ittifakı)
Dörtyol: Metehan Duduoğlu (Millet ittifakı)
Hassa: Mehmet Ali Söylemez (Millet ittifakı)
Altınözü: Mehmet Tuncay (Millet ittifakı)
Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Dörtyol: Mahmut Daş
Saadet Partisi
Hatay Büyükşehir: Ahmet Yıldız
Altınözü: Mehmet Yüksek
Antakya: Fahri Serdar Özal
Arsuz: Orhan Kaya
Belen: Zekeriya Eğe
Defne: Adnan Mansuroğlu
Dörtyol: Murat Karakoyun
Erzin: Mustafa Ertaç
Hassa: Mustafa Yavşalak
İskenderun: Halil İbrahim Çelik
Kırıkhan: Atilla Erol
Kumlu: Uğur Ural
Payas: Recep Baysal
Reyhanlı: Zabit Çelik
Samandağ: Halil İsmail Önal
Yayladağı: Serkan Oğuz Uğraş
Büyük Birlik Partisi
Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı
Kumlu: Mustafa Karasüleymanlıoğlu
Kırıkhan: Hasan Kelce
İskenderun: Metin Yeşilkaya
Payas: Adnan Yetiş
Hassa: Turgay Caka
Demokrat Parti
İskenderun: Mete Aslan
Arsuz: İbrahim Garipdöken
Demokratik Sol Parti:
Hatay Büyükşehir: Ercan Akarpınar
Antakya: Gökmen Çatal
Defne: Mehmet Güzelyurt
Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu
Arsuz: Cafer Özenir
Türkiye Komünist Partisi
Hatay Büyükşehir: Vasil Koçkazı
Antakya: Sibel Çapar
Arsuz: Nesibe Dural
Defne: Ali Bölükbaşı
İskenderun: Necati Çapar
Bağımsız Türkiye Partisi
Hatay Büyükşehir: Malik Sökmen
Antakya: Tarık Hasırcı
İskenderun: Atilla Kaplan
Belen: Mehmet Küçük
Arsuz: Sedat Şahan
Samandağ: Salih Bozdoğan
Reyhanlı: Mümtaz Ceylan
Kumlu: Fehmi Güzelmansur
Defne: Mehmet Dinç
Kırıkhan: Ömer Özsoy
Altınözü: Hasan Mutlu
Yayladağı: Muhammet Uygur
Dörtyol: Bestami Koca
Erzin: Atıf Ceylan
Payas: Kenan Kara
Hassa: Lütfi Arıkan
Vatan Partisi
Hatay Büyükşehir: Yunus Özgür Yıldırım
Antakya: Mehmet Çokluk
Defne: Leyla Samsun Erk
İskenderun: Beşir Baysoy
Arsuz: Şebnem Dilşen
Belen: Kadir Vardar
Samandağ: Fuad Terzi
Kırıkhan: Gönül Gökhan Kurtul
Bağımsız
Hatay Büyükşehir: Nihat Taşkın