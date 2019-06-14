Oyuncu Ali Atay ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren ve hamile olduğunu açıklayan Hazal Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda aracını valelerden aldığı sırada bir hayranına yakalandı.
BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; görüntülendiğinden habersiz olan ünlü oyuncu, aracını teslim aldıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı. 14 haftalık hamile olan Hazal Kaya'nın belirginleşen karnı dikkat çekti.
İDDİALARI DOĞRULADI
28 yaşındaki oyuncu daha önce muhaberlerin “Doğum yaklaşıyor” iddiaları üzerine, “Onu siz uyduruyorsunuz. Kolay gelsin” şeklinde karşılık vermişti. Ancak Hazal Kaya, çıkan haberlerden sonra gerçeği açıklamıştı. Ünlü oyuncu hamile olduğunu Instagram hesabından duyurmuştu.