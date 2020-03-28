Hazar Ergüçlü: 'Maskeye gerek yok' diyorlar

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir’de bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ergüçlü, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüs salgını sebebi nedeniyle alışveriş yaparak, her duruma hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Ergüçlü, gazetecilerin, "Eldiven var fakat maske takmamışsınız. Neden?" sorusuna ise "Maske kullanmıyoruz, gerek yok. Her gün bir işe yaramadığını söylüyorlar" şeklinde yanıt verdi.

MASKE FIRSATÇILARINA GEÇİT VERMİYORLAR