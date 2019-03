CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



İmamoğlu bu kapsamda, Taksim The Marmara Hotel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İmamoğlu, “İstanbul için büyük hedeflerimiz var. Yepyeni bir başlangıç yapacak ve İstanbul'un kronik sorunlarını tek tek çözeceğiz. Ama her şeyden önce, bütün sorunların kesiştiği, her sorunun altında yatan o büyük beladan kurtulmak, İstanbul'u açlık-yoksulluk-işsizlik sarmalından çıkarmak zorundayız. İstanbullu İstanbul'da yaşamak için bugün ağır bedeller ödemek zorunda bırakılıyor. Bu durumu çözmek zorundayız. Komşusu açken tok yatmayı kendisine yakıştıramayan, bunu insanlığına, inancına, vicdanına sığdıramayan, çok güzel bir kültürümüz var bizim ve her sabah açlığa, yoksulluğa, işsizliğe uyanan onbinlerce İstanbullunun derdine çözüm bulmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak öncelikli görevim, sorumluluğum, borcum; kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, “İstanbul'un imkanlarını tüm İstanbulluların hakça ve adaletli bir şekilde paylaşmasını sağlayacağız. Kimsenin bize gelmesini beklemeyeceğiz, biz ihtiyacı olanın ayağına gideceğiz. Bu muhteşem şehrin açlık, yoksulluk, işsizlik sorunlarını, bugün detaylarını paylaşacağım Yoksullukla Mücadele Programı'yla çözeceğiz” dedi.

DAR GELİRLİ AİLELERE ÜCRETSİZ EKMEK, SÜT VE SU



İmamoğlu, Sofra Destek Paketi içeriği ile ilgili bilgiler verdi. İmamoğlu, “Sofra destek paketi sayesinde İstanbul'da hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Açlık sınırının altındaki aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecek, bu temel gıdaları dert etmeyecek. Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırı altında gelirle yaşamaya mahkum edilen her aile Halk-Ekmek ve Halk-Süt satış noktalarından ihtiyacına göre ücretsiz ekmek, süt alabilecek. Ücretsiz damacana suyu alacak. Sofra Destek Paketi'nin yıllık maliyeti yaklaşık 52,5 milyon Türk Lirasıdır. Bu paranın, İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi içerisindeki payı yalnızca binde 2'dir. İBB Bütçesinin binde 2'sini alacağım ve açlık sınırının altındaki ailelere vereceğim. Kimsenin babasının parasını dağıtmıyorum. Sosyal adaleti sağlamak için İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtıyorum şeklinde konuştu.



“GEÇİNEMEYEN YOKSUL AİLELERE DESTEK SAĞLAYACAĞIZ”



“Geçim Destek Paketiyle, İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2020 liraya kadar aylık destek sağlayacağız” diyen İmamoğlu, “Hiçbir geliri olmayan, asgari ücretle geçinmeye mahkum edilen veya İstanbul koşullarında geçinemeyen yoksul aileler bu destekten faydalanacak. Bunun için ailelerin bir yere başvurmasına da gerek olmayacak. İstanbul genelinde ihtiyaç araştırması yapacağız. Bu aileleri biz tespit edeceğiz. Ardından kuracağımız Mahalle Çözüm Merkezleri'ndeki sosyal hizmet uzmanları tarafından süreci takip edeceğiz” dedi.



İstanbul'da Yoksullukla Mücadele Kapsamı Programı'nda Eğitim Destek Paketi'nin içeriğini de basın mensupları ile paylaşan İmamoğlu, “Özellikle gelir seviyesi düşük ailelere katkı sağlayarak, bu ailelerin çocuklarının okurken sağlıklı ve nitelikli bir şekilde beslenmelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız. Önce, 10 pilot ilçede uygulama acilen başlatılacak, sonrasında tüm İstanbul'da yaygınlaştırılacak dedi.

“OKULLARDA HALK SÜT ÜCRETSİZ DAĞITILACAK”



Okul çağındaki çocuklar için projelerini anlatan İmamoğlu, “İlköğretim düzeyinde okuyan öğrencilere kumanya desteğinde bulunulacak. İhtiyaç duyulan diğer bölgelerde Halk-Süt ücretsiz dağıtılacak. Hiçbir anne-baba çocuğunu okula gönderirken aç mı, açıkta mı kalacak dert etmeyecek” şeklinde konuştu.



YENİ EVLENENLERE 2 BİN TL DÜĞÜN HEDİYESİ



Yuva kurmak isteyen gençlere dair geliştirilen projelerden de bahseden İmamoğlu, “Bu temel destek paketleri ile birlikte, şu kriz günlerinde yuva kurmaya aday gençlerimizin de yanında olmak istedik. Biliyorum, gençler bugünlerde evlenebilmek için türlü sıkıntılar içine giriyorlar. Evlilik Destek Paketiyle yeni evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çiftlere 2 bin TL düğün hediyesi vereceğiz. Kuracağımız Beyaz Eşya-Mobilya Çarşısı'ndan uygun fiyata eşya sağlayacak, taşınma masraflarını karşılayacağız. İBB Sosyal Tesisleri'nde haftanın 1 akşamı çiftlerimizin düğününü ücretsiz hep birlikte yapacağız. 'Kimin parasını kime veriyorsun' diye soranlara söylüyorum, bilsinler. Evlilik Destek Paketinin yıllık maliyeti yaklaşık 40,5 milyon Türk lirasıdır. Bu paranın İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi içerisindeki payı da binde 2'dir. Ben, işte bu parayı yoksulluk sınırı altında gelire sahip yeni evli çiftlere vereceğim ifadelerini kullandı.

“ORGANİK TARIMI TEŞVİK EDECEĞİZ”



Organik tarımı teşvik edeceklerini belirten İmamoğlu, “İstanbul çeperlerinde 150'yi aşkın kırsal nitelikli mahallemizi analiz ettik. Buralarda organik tarımı teşvik edeceğiz. Köy pazarları ile üreticiden tüketiciye doğrudan satış sağlayacağız. Kimi mahallelerde arıcılık, kimi mahallelerde süt üretimi ve daha birçok potansiyel var. Hem tarımsal üretimi artıracağız. Hem de doğayı koruyarak, turizmin gelişmesini sağlayacağız.



Soruyorum sizlere; hanginiz evinizden çıkıp yarım saat sonra bir köy pazarından yeni dalından koparılmış bir meyveyi yemek istemez Bunu kentin içerisinde de yapacağız. Kent tarımını destekleyecek, kentsel açık alanlarda bostan ve bahçe üretiminin teşvik edeceğiz. Uzun vadede üretim planlanması, iyi tarım uygulamaları gerçekleştireceğiz. İstanbullu toprakla buluşacak. İstanbullu sağlıklı, kaynağı belli meyve ve sebzeyi, ucuza tüketebilecek şeklinde konuştu.



“SAĞLIKTA ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”



Son olarak, sağlık ile ilgili projelerini de anlatan İmamoğlu, “Artık İstanbul'da tedavi olmak, sağlık hizmetlerine erişmek giderek zor ve pahalı hale geldi. Bu konuda da elimizi taşın altına koyacağız. Yoksulluk ve sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı çekilen bölgelerde İBB olarak kamusal sağlık yatırımları yapacağız. Bu kapsamda, 40 adet Semt Doğumhanesi, 20 adet Kadın Sağlığı Tarama Merkezi, 10 adet Çocuk Sağlığı Merkezi, 3 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 5 adet İşçi Sağlığı ve Mesleki Hastalıklar Merkezi açılacak” dedi.