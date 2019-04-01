Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YSK'nin son girişiyle beraber 16 sandık kaldı. Yüzde 99,95'i girildi. 4 milyon 168 bin 546 bize, 4 milyon 142 bin 791 de rakibe verilen oy. Aradaki fark 25 bin 755'tir. Ortaya koyduğumuz sonucu YSK'nın teyit ediyor olması bizi mutlu etmiştir.

Bu sabah yerel seçim sürecindeki geçersiz oylar üzeriden açıklaması oldu AK Parti yetkililerinin. 290 bin geçersiz oydan bahsedilmektedir. Bir örnek vermek istiyorum. 2014'teki geçersiz oy 422 bin 677'dir. Şu anda yüzde 3'ün biraz üzerinde olan geçersiz oy oranı 2014'te yüzde 4,7'dir. Bu her seçimde var olan bir oy oranıdır. Bu süreci irdelemenin dipsiz kuyuda süreç arayışına girer, süreci baltalar. Bizim talebimiz bir an önce sürecin tamamlanması, toparlanması ve ülkemizin gündeminin gerçek gündeme dönmesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün söylediği gibi 2018 Haziran'ı itibariyle 2023 Haziran'ına kadar bir süreci vardır. Şahsım adına açıklamayı takdirle karşıladım. 2024 Mart'ına kadar alacağımız yetkiyle İstanbul'a bir an önce hizmete başlamak istiyoruz. Türkiye bir an önce normalleşsin. İnsanına hizmet odaklı bir sürece başlasın. Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu "bir oyla bile seçim kazanılır" tanımlaması tam da bugünün gündeminin parçasıdır. Sayın Bahçeli'nin demokrasi sürecini destekleyen bu açıklamasını da takdirle karşılıyorum.

"BU ÜLKENİN HER KURUMUYLA DERTLEŞMEYE HAZIRIM"



Bana sandıkta AK Parti'li seçmen de HDP'li seçmen de, Saadet Parti'li, MHP'li oy vermiştir. Ben bütün partilerin oy verdiği bir insan olarak kimseyi birbirinden ayırt etmeyeğimin sözünü vererek bütün İstanbullulara teşekkürü borç biliyorum. Şu ana kadar sürdürdüğümüz süreç bir kriz yönetimi değildir. Tüm sabrımızla ve ülkemizi düşünerek sıhhatli bir sürecin tamamlanması adına sükunetle ortamın yaratılması adına en ufak bir aşırılığa kaçmaksızın bir süreci başardığımızı düşünüyorum.

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Şu an itibariyle AA'nın verisinde de İstanbul kırmızı renge boyanmıştır. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Şu ana kadar çok büyük telafisi olmayan hatalar yapılmamıştır. Hatalardan geri dönmek de önemlidir. Ben bu ülkenin her kurumuyla dertleşmeye hazırım. Önümüze aydınlık bir geleceğe hep birlikte koşmalıyız.

"İSTANBUL İÇİN YOLUMUZ AÇIK OLSUN"

Bütün bu sürecin olgunlaşmasıyla beraber toplumumuzun tüm değerlerine, inançlarına, etnik kökenlerine her şeyine saygı duyan bir kişi olacağımın sözünü veriyorum. Biz hep birlikte büyük bir milletiz. İstanbul için yolumuz açık olsun."

Soruları da yanıtlayan İmamoğlu, HDP seçmenlerinin oylarıyla ilgili olarak "Benim Kürt hemşerilerimle içten bir bağım var. Sadece Kürt vatandaşlara dönük değil İstanbul'da yaşayan herkese karşı aynı yakınlıktadır tavır ve davranışlarım. Süreç içinde dertleşeceğiz. Hangi yaralar varsa açılmış bunların tedavisi için her etnik kökenle ayrı ayrı görüşeceğiz" dedi.



"16 MİLYONUN GÖNLÜNÜ KAZANDIK"

İstanbul'u kazanmasıyyla ilgili yorumu sorulan İmamoğlu "İstanbul'un 16 milyon insanının gönlünü kazanmak olarak yorumluyorum. Bunu güçlendireceğiz. Başka bir siyasi dil ve süreci İstanbul'a vadediyorum" diye konuştu.

İmamoğlu, tebrik telefonu geldi mi şeklindeki soruya "Şimdilik almadım. Alacağım diye düşünüyorum, rakibim nazik bir insan. Daha önce birbirimizi tebrik ettiğimiz görüşmelerimiz oldu. Benimle böyle bir talebi olacağını düşünüyorum. Binali beyden öyle bir tavır bekliyorum" şeklinde yanıt verdi.

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