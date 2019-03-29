Oyuncu Emre Kınay 31 Mart 2019 yerel seçimleri için İYİ Parti'nin İstanbul Kadıköy adayı oldu.

EMRE KINAY KİMDİR?

5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğan Emre Kınay'ın annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Emre Kınay aynı zamanda Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir.



Kınay, ilk orta ve lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında konservatuvardan mezun oldu.



Kınay, 1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapıyor.



Emre Kınay 8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu. TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı. 2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydın ile paylaştı.

2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi, Duru adında kızı var. Kınay ve Ün 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.



Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.



Emre Kınay, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde İyi Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu.

KINAY: BEŞ YIL KENDİMİ KADIKÖY'E ADAYACAĞIM