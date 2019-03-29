Oyuncu Mehmet Aslan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı oldu.
MEHMET ASLAN KİMDİR?
1983 yılında dünyaya gelen Mehmet Aslan, 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın çocuğudur. Çocukluk yıllarını Türkiye'de geçiren Aslan, 10 yaşına geldiğinde Paris'e gönderildi.
İlk, orta ve lise öğrenimini Fransa'da tamamlayan Aslan, daha sonra Boston Üniversitesi'ne başladı. Aslan eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. Mehmet Aslan Türkiye'ye döndükten sonra dizilerde oyunculuk yaptı. Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer alan Mehmet Aslan maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapıyor.
Siyasete atılarak, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevinde de bulunan Aslan, şu anda İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyor.
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