İzmir'deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)
Balçova: Evrim Özen (Cumhur İttifakı)
Bayındır: Uğur Demirezen (Cumhur İttifakı)
Bayraklı: Ali Aslan (Cumhur İttifakı)
Bergama: Hakan Koştu (Cumhur İttifakı)
Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu (Cumhur İttifakı)
Bornova: Reşat Gençtürk (Cumhur İttifakı)
Buca: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)
Çiğli: Okan Korkmaz (Cumhur İttifakı)
Gaziemir: Nazmi Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Güzelbahçe: Burcu Dereci (Cumhur İttifakı)
Karabağlar: Bilal Doğan (Cumhur İttifakı)
Karaburun: Ferhan Eroğlu (Cumhur İttifakı)
Karşıyaka: Ayda Maç (Cumhur İttifakı)
Kemalpaşa: Arif Uğurlu (Cumhur İttifakı)
Kınık: Sadık Doğruer (Cumhur İttifakı)
Kiraz: Saliha Özçınar (Cumhur İttifakı)
Konak: Melek Eroğlu (Cumhur İttifakı)
Menderes: Bülent Soylu (Cumhur İttifakı)
Menemen: Durmaz Bayraktar (Cumhur İttifakı)
Ödemiş: Münir Bezmez (Cumhur İttifakı)
Seferihisar: Hamit Nişancı (Cumhur İttifakı)
Selçuk: Osman Başterzi (Cumhur İttifakı)
Tire: Selman İçelli (Cumhur İttifakı)
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez (Cumhur İttifakı)
Urla: Adıgüzel Demirel (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)
Aliağa: Özcan Durmaz (Millet İttifakı)
Balçova: Fatma Çalkaya (Millet İttifakı)
Bayındır: Ufuk Sesli (Millet İttifakı)
Bayraklı: Serdar Sandal (Millet İttifakı)
Bergama: İdris Yavuz Yılmaz (Millet İttifakı)
Beydağ: Feridun Yılmazlar (Millet İttifakı)
Bornova: Mustafa İduğ (Millet İttifakı)
Buca: Erhan Kılıç (Millet İttifakı)
Çeşme: Ekrem Oran (Millet İttifakı)
Çiğli: Utku Gümrükçü (Millet İttifakı)
Dikili: Adil Kırgöz (Millet İttifakı)
Foça: Fatih Gürbüz (Millet İttifakı)
Gaziemir: Halil Arda (Millet İttifakı)
Güzelbahçe: Mustafa İnce (Millet İttifakı)
Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Millet İttifakı)
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan (Millet İttifakı)
Karşıyaka: Cemil Tugay (Millet İttifakı)
Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (Millet İttifakı)
Kınık: Ahmet Özkan (Millet İttifakı)
Konak: Abdül Batur (Millet İttifakı)
Menderes: Mustafa Kayalar (Millet İttifakı)
Menemen: Serdar Aksoy (Millet İttifakı)
Narlıdere: Ali Engin (Millet İttifakı)
Ödemiş: Mehmet Eriş (Millet İttifakı)
Seferihisar: İsmail Yetişkin (Millet İttifakı)
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Şengel (Millet İttifakı)
Torbalı: İsmail Uygur (Millet İttifakı)
Urla: İbrahim Burak Oğuz (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Aliağa: Serkan Acar (Cumhur İttifakı)
Çeşme: Mustafa Cenger (Cumhur İttifakı)
Dikili: Sema Akıncı (Cumhur İttifakı)
Foça: Serdar Mersinli (Cumhur İttifakı)
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Kiraz: Mehmet Emin Avşar (Millet İttifakı)
Tire: Atakan Duran (Millet İttifakı)
Demokratik Sol Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe
Aliağa: Osman Kocabıyık
Balçova: Deniz Danacıoğlu
Bornova: Sedat Anavatan
Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu
Çiğli: Abdurahman Tekin
Çeşme: Ufuk Çankaya
Dikili: İsmail Can Polat
Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten
Karşıyaka: Okan Adatepe
Karaburun: Dinçer Özlüoğlu
Kemalpaşa: Savaş Memiş
Kınık: Ali Göktaş
Kiraz: Salim Özkarataş
Konak: Ali Sami Er
Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy
Narlıdere: Erdoğan Ezgi
Ödemiş: Güngör Demirkaya
Seferihisar: Suna Çabuk
Selçuk: Hüseyin Kireç
Tire: Tayfur Çiçek
Torbalı: Behaettin Karaca
Urla: Oya Kahraman
Vatan Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu
Aliağa: Hasan Şahin
Balçova: Necati Ağralı
Bayındır: İsmail Babahan
Bayraklı: Hasan Atilla Türköz
Bergama: Mehmet Feyzi Demirtaş
Beydağ: Hüseyin Çakıcı
Bornova: Cengiz Çakır
Buca: İsa Şenol
Çeşme: Hakan Ortabaş
Çiğli: Bülent Şahin
Dikili: Mehmet Albayrak
Foça: Esin Hatırlı
Gaziemir: Cumhur Işık Atabay
Güzelbahçe: H. Cengiz Erşen
Karabağlar: Abdullah Karşılayan
Karaburun: Orhan Bulunmaz
Karşıyaka: Hüseyin Cem Zeren
Kemalpaşa: Hasan Ali Karşılayan
Kınık: Sefa Köken
Kiraz: Meltem Ayvalı
Konak: Bülent Karagöz
Menderes: Birkan Burkan
Menemen: Baittin Erbey
Narlıdere: Gazi Kendigelen
Ödemiş: Abdullah Özoğlu
Seferihisar: Veli Bozkaya
Selçuk: Levent Özciğer
Tire: Nevin Odabaş
Torbalı: Muzaffer Yıldırımer
Urla: Cenap Yener
Saadet Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç
Aliağa: İsmet Topal
Balçova: Seyfullah Özbek
Bayındır: Ayhan Bilgi
Bayraklı: Vedat Kolukısı
Bergama: Halit Gül
Beydağ: Mustafa Bekar
Bornova: İbrahim Orakçı
Buca: Ceren Kara
Çiğli: Muhsin Gircude
Dikili: Mustafa İnan
Foça: Paşali Feyiz
Gaziemir: Ömer Çağlar
Güzelbahçe: Osman Tunç
Karabağlar: Mümin Baştürk
Karaburun: Zekeriya Yılmaz
Karşıyaka: Hatice Değerli
Kemalpaşa: Mehmet Ali Özüdoğru
Kınık: Selim Özcan
Kiraz: Mesut Sertkaya
Konak: Mustafa Erduran
Menderes: Hamza Demir
Menemen: Servet Yıldız
Narlıdere: Halil Yalçınkaya
Ödemiş: Şahap Bozkurt
Seferihisar: Zehra Çakar
Selçuk: Mine Güzel
Tire: Mehmet Ekmen
Torbalı: Kasım Ocak
Urla: Harun Güneş
Bağımsız Türkiye Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç
Konak: Özcan Kaya
Türkiye Komünist Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam
Konak: Burhan Aksakal
Demokrat Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük
Konak : Adnan Zağlı
Bağımsız Adaylar
İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Ali İhsan Erdenilgen
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Yanık
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Deniz Tütmez