Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu'nda iki muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi okulun koridorlarında kavga etti. Polisin müdahalesiyle gruplar dışarıya çıkarıldı. Gruplar okul önünde de kavga etti. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan bıçaklanan kişinin yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



ESENYURT'TA 7 GÖZALTI



Esenyurt'ta Güzelyurt Ali Çelebi Ortaokulu'nda da muhtar adayları arasındaki kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti. Birbirine giren iki gruptan 7 kişi gözaltına alındı.

SANCAKTEPE'DE TAŞLI SOPALI KAVGA



Sancaktepe'de ise iki grup arasında çıkan kavgada, bazı kişiler yaralanırken olaya karıştıkları ileri sürülen bazı şüpheliler de gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kemal Türkler Mahallesi Maçka Caddesi'ndeki bir kıraathane önünde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.



Taş ve sopanın kullanıldığı kavgada, kıraathanenin camları kırılırken bazı kişiler de yaralandı.



Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Müdahaleye rağmen gruptakiler dağılmayınca polis, biber gazı kullandı. Olayın ardından bazı kişiler gözaltına alındı.