Karabük'teki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karabük: Burhanettin Uysal
Safranbolu: Ali Kaya
Eflani: İbrahim Ertuğrul
Eskipazar: Mustafa Yarkan
Yenice: Coşkun Güven
Ovacık: Yakup Narter
Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki
Cumhuriyet Halk Partisi
Safranbolu: Elif Köse (Millet İttifakı)
Yenice: Sabri Cebecik (Millet İttifakı)
Ovacık: Hidayet Kasımoğlu (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük: Rafet Vergili
Safranbolu: Fatma Danışman
Eflani: Hüsnü Akın
Eskipazar: Hüseyin Dönmez
Yenice: Zeki Çaylı
Ovacık: Bahri Eroğlu
Yortan Beldesi: Ali Şık
İYİ Parti
Karabük: Dursun Altıparmak (Millet İttifakı)
Eflani: Halil İbrahim Bulut (Millet İttifakı)
Eskipazar: Uğur Kayabaşı (Millet İttifakı)
Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Karabük: Mehmet Yüce
Safranbolu: Orhan Gökmen
Eflani: Veli Gözlemeci
Eskipazar: Ramazan Turan
Yenice: İsmail Kirenli
Ovacık: Osman Uluşan
Yortan Beldesi: Hüseyin Acar
Bağımsız Türkiye Partisi
Karabük: Mustafa Erper
Safranbolu: Elif Caymaz
Eflani: Hakan Görmüş
Eskipazar: Aydın Diktepe
Yenice: Şakir Kabacı
Ovacık: Mehmet Ali Günaydın
Demokratik Sol Parti
Karabük: Müyesser Şenyürek
Büyük Birlik Partisi
Karabük: Mahmut Malkoç
Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş
Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Karabük: Göker Debağoğlu