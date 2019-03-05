Karabük'teki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi 

Karabük: Burhanettin Uysal 

Safranbolu: Ali Kaya 

Eflani: İbrahim Ertuğrul 

Eskipazar: Mustafa Yarkan 

Yenice: Coşkun Güven 

Ovacık: Yakup Narter 

Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki

Cumhuriyet Halk Partisi 

Safranbolu: Elif Köse (Millet İttifakı) 

Yenice: Sabri Cebecik (Millet İttifakı) 

Ovacık: Hidayet Kasımoğlu (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Karabük: Rafet Vergili 

Safranbolu: Fatma Danışman 

Eflani: Hüsnü Akın

Eskipazar: Hüseyin Dönmez 

Yenice: Zeki Çaylı 

Ovacık: Bahri Eroğlu 

Yortan Beldesi: Ali Şık

İYİ Parti

Karabük: Dursun Altıparmak (Millet İttifakı)

Eflani: Halil İbrahim Bulut (Millet İttifakı) 

Eskipazar: Uğur Kayabaşı (Millet İttifakı) 

Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Karabük: Mehmet Yüce 

Safranbolu: Orhan Gökmen 

Eflani: Veli Gözlemeci 

Eskipazar: Ramazan Turan 

Yenice: İsmail Kirenli 

Ovacık: Osman Uluşan 

Yortan Beldesi: Hüseyin Acar

Bağımsız Türkiye Partisi 

Karabük: Mustafa Erper

Safranbolu: Elif Caymaz

Eflani: Hakan Görmüş

Eskipazar: Aydın Diktepe

Yenice: Şakir Kabacı

Ovacık: Mehmet Ali Günaydın

Demokratik Sol Parti

Karabük: Müyesser Şenyürek

Büyük Birlik Partisi

Karabük: Mahmut Malkoç 

Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş 

Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz

Türkiye Komünist Partisi 

Karabük: Göker Debağoğlu