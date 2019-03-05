Kars'ta belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Arpaçay: Erçetin Altay

Akyaka: Ergüder Toptaş

Selim: Coşkun Altun

Sarıkamış: Göksal Toksoy

Susuz: Ali Yeğin

Digor: Nebi Kerenciler

Kağızman: Nuri Turan

Dağpınar Beldesi: Ömer Vargün

Cumhuriyet Halk Partisi

Kars merkez: Taner Toraman

Arpaçay: Enver Akkaya

Selim: İlyas Barış Koç

Sarıkamış: Turgut Yurdakul

Susuz: Oğuz Yantemur

Dağpınar Beldesi: Nurettin Altuğ

Milliyetçi Hareket Partisi

Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Arpaçay: Erdal Mert

Akyaka: Murat Deniz

Selim: Kayahan Avcı

Sarıkamış: Harun Hayali

Susuz: Adem Can Daysal

Kağızman: Nevzat Yıldız

Halkların Demokratik Partisi

Kars merkez: Ayhan Bilgen

Sarıkamış: Yaşar Aras

Digor: Mustafa Özyağci

Kağızman: Gögerçin Aras

Dağpınar beldesi: Abubekir Erkmen

İYİ Parti

Kars merkez: Settar Kaya

Arpaçay: Talip Sönmez

Selim: Nazim İrfan Tanrıkulu

Saadet Partisi

Kars merkez: Şenol Çolak

Arpaçay: Abdullah Furkan Topaloğlu

Akyaka: Metin Okçu

Selim: Sayım Aldağ

Sarıkamış: Nesimi Demir

Susuz: Yusuf Mahmutoğlu

Digor: Özkan Malkoç

Kağızman: Mustafa Yemek

Dağpınar Beldesi: Muhammet Murat Diricanlı

Demokratik Sol Parti

Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu

Arpaçay: Serhat Kaya

Bağımsız Türkiye Partisi

Kars Merkez: Mahsar Çayır

Arpaçay: Serpil Aykaç

Akyaka: Birsen Karadere

Susuz: Muharrem Urun

Selim: Emine Şermin Bıyıklı

Digor: Eda Tokgöz

Sarıkamış:Fatıma Göksel

Kağızman: Fatıma Pehlivan

Türkiye Kominist Partisi

Kars Merkez: Özer Yatanaslan

Vatan Partisi

Kars merkez: Tuncay Mutluer

Bağımsız

Arpaçay: Rasim Avcı