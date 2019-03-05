Kars'ta belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Arpaçay: Erçetin Altay
Akyaka: Ergüder Toptaş
Selim: Coşkun Altun
Sarıkamış: Göksal Toksoy
Susuz: Ali Yeğin
Digor: Nebi Kerenciler
Kağızman: Nuri Turan
Dağpınar Beldesi: Ömer Vargün
Cumhuriyet Halk Partisi
Kars merkez: Taner Toraman
Arpaçay: Enver Akkaya
Selim: İlyas Barış Koç
Sarıkamış: Turgut Yurdakul
Susuz: Oğuz Yantemur
Dağpınar Beldesi: Nurettin Altuğ
Milliyetçi Hareket Partisi
Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)
Arpaçay: Erdal Mert
Akyaka: Murat Deniz
Selim: Kayahan Avcı
Sarıkamış: Harun Hayali
Susuz: Adem Can Daysal
Kağızman: Nevzat Yıldız
Halkların Demokratik Partisi
Kars merkez: Ayhan Bilgen
Sarıkamış: Yaşar Aras
Digor: Mustafa Özyağci
Kağızman: Gögerçin Aras
Dağpınar beldesi: Abubekir Erkmen
İYİ Parti
Kars merkez: Settar Kaya
Arpaçay: Talip Sönmez
Selim: Nazim İrfan Tanrıkulu
Saadet Partisi
Kars merkez: Şenol Çolak
Arpaçay: Abdullah Furkan Topaloğlu
Akyaka: Metin Okçu
Selim: Sayım Aldağ
Sarıkamış: Nesimi Demir
Susuz: Yusuf Mahmutoğlu
Digor: Özkan Malkoç
Kağızman: Mustafa Yemek
Dağpınar Beldesi: Muhammet Murat Diricanlı
Demokratik Sol Parti
Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu
Arpaçay: Serhat Kaya
Bağımsız Türkiye Partisi
Kars Merkez: Mahsar Çayır
Arpaçay: Serpil Aykaç
Akyaka: Birsen Karadere
Susuz: Muharrem Urun
Selim: Emine Şermin Bıyıklı
Digor: Eda Tokgöz
Sarıkamış:Fatıma Göksel
Kağızman: Fatıma Pehlivan
Türkiye Kominist Partisi
Kars Merkez: Özer Yatanaslan
Vatan Partisi
Kars merkez: Tuncay Mutluer
Bağımsız
Arpaçay: Rasim Avcı
Kars'ta yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Kars'ta yarışacak adaylar belli oldu.
Kars'ta belediye başkanı adayları şunlar: