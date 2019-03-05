Kastamonu’da ki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kastamonu merkez: Tahsin Babaş
Abana: Yunus Akgül
Ağlı: Muharrem Dinç
Araç: Güngör Çetin
Azdavay: Osman Nuri Civelek
Bozkurt: Muammer Yanık
Cide: Nejdet Demir
Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz
Daday: Hasan Aydemir
Devrekani: Engin Altıkulaç
Doğanyurt: Ahmet Kaya
Hanönü: Serkan Uçar
İhsangazi: Zühtü Danacı
İnebolu: Mustafa Huner Özay
Küre: Salih Turan
Pınarbaşı: Şenol Yaşar
Seydiler: Oğuz Yılmaz
Şenpazar: Cem Çınar
Taşköprü: Hüseyin Arslan
Tosya: Kazım Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi
Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)
Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)
Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)
Azdavay: Mehmet Emin Tuncay (Millet İttifakı)
Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)
Cide: Mehmet Eşref Mutlu (Millet İttifakı)
Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)
Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)
Hanönü: Yılmaz Karakoç (Millet İttifakı)
İnebolu: Faruk Öz
Küre: Emrullah Sezer
Seydiler: Halit Cesur (Millet İttifakı)
Taşköprü: Ahmet Kesim
Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu
Abana: Erhan Özgür
Ağlı: Şahin Çolak
Araç: Fikri Yazan
Azdavay: Akif Özdemir
Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş
Cide: Ahmet Çakmak
Çatalzeytin: Ahmet Demir
Daday: Mehmet Kılıç
Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu
Doğanyurt: Hakkı Çolak
Hanönü: Hasan Basri Yücel
İhsangazi: Hayati Sağlık
İnebolu: Engin Uzuner
Küre: Serkan Sevinç
Pınarbaşı: Aslan Altuntaş
Seydiler: Mehmet Erdoğan
Şenpazar: Mustafa Eğilmez
Taşköprü: Abdullah Çatal
Tosya: Volkan Kavaklıgil
İYİ Parti
Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı)
Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)
İnebolu: Oğuzhan Canoğlu
Küre: Kamil Aydınlı
Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe (Millet İttifakı)
Şenpazar: Ayhan Işık (Millet İttifakı)
Taşköprü: Satılmış Şen
Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kastamonu: Kadir Yalçın
Abana: Çağla Yüksel
Ağlı: Engin Demirci
Araç: Esra Acar
Azdavay: İlyas Ak
Bozkurt: Mustafa Çukurkol
Cide: Hasan Soyubelli
Çatalzeytin: Akif Yalçın
Daday: Murat Tansever
Devrekani: Fatma Gündoğdu
Doğanyurt: Ömer Yalçın
Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu
İhsangazi: Hasan Bakar
İnebolu: Nizam Kuvvet
Küre: İsmail Taşkan
Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu
Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu
Şenpazar: Adem Urgancı
Taşköprü: Tayyip Köse
Tosya: İsmail Akmanoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Kastamonu merkez: Yunus Tan
Demokrat Parti
Kastamonu merkez: Sezgin Gülcan
Demokratik Sol Parti:
Kastamonu merkez: Mahir Yıldırım
Bağımsız Türkiye Partisi
Kastamonu merkez: Kemal Bıyıklı
Abana: Hasan Parlak
Ağlı: İsmail Yığ
Araç: Mehmet Aydın
Azdavay: Gürsoy Yıldırım
Bozkurt: Ece Asiye Nezir
Cide: Ali Haydar Ceylan
Çatalzeytin: Mehmet Güngör
Daday: Mehmet Gümüş
Devrekani: Rahmi Saka
Doğanyurt: Mustafa Hüseyin Civelek
Hanönü: Ayşe Nur Kuloğlu
İhsangazi: Kenan Bektaş
İnebolu: Hasan Yar
Küre: Ahmet Sefa Terzi
Pınarbaşı: Feride Namlıer
Seydiler: Yıldız Gümüş
Şenpazar: Ayşe İlik
Taşköprü: Ramazan Aktaş
Tosya: Hilmi Karadayı
Vatan Partisi
İnebolu: Fatma Köprülüoğlu
Bağımsız
Abana: Reşide Saka
Hanönü: Şükrü Özün