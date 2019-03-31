ANKARA SEÇİM SONUÇLARI Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerini kazandıklarını açıklayan Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'IN açıklamalarından satır başları;

Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız. Bizlere düşen Ankara'ya hizmet. Ankara'daki tüm hemşerilerimizi rahat uyku çeksin. Hakkıyla işini yapanlar korkmasınlar. Biz Ankara'daki tüm hemşerelirimizi kardeşimiz biliyoruz. Biz artık büyük bi aileyiz. Biz 5.5 milyon Ankaralı hemşerimizle dik duracağız. Kimseye işine öğretmeyeceğiz, sadece işimizi yapacağız. Siyasi görüşü, kimliği, kökeni ne olursa olsun Ankara'ya değer katmat isteyen herkesi kucaklayacağız.

Devlet geleneğini bilen insanlarız, yasal çerçevede uyum içerisinde çalışacağız. Ankaramızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yakışmayan görünütüsüne karşı demokrasi çoğulçuluk, adil yönetimi isteyen iradeyi unutmayaağız.

Derdimiz Ankara olacak. Hepinizi şükranlarımı sunuyorum, Puslu havalardaki duruşunuzu hiç unutmayacağımı sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum. Tarihi değiştiren kardeşlerim, hepiniz sağolun var olun. Bir müde de inşallah İstanbul'dan bekleyeceğiz. İstanbul'da da bahar doğacak diyorum.

KILIÇDAROĞLU: İSTANBUL'DA DA BAHARI GETİRECEĞİZ

Mansur Yavaş'ın ardından partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, "İstanbul'a da baharı getireceğiz Ekrem Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Ben inanıyorum, orayı da MYK üyelerini tamamını İstanbul'a gönderdik.

Ankara'dan İstanbul'a başarı dileklerimizi dualarımızı gönderelim. Biliyorum adım gibi eminim orayı da kazanacağız. Bir destan yazacağız. Destan. Bu seçim sonucunda Türkiye kazandı diyoruz.

Mansur Başkanı dinlediniz ben de dinledim, verdiği sözler var yerine getireceğim diyor. Biz bu seçimler sonucunda Türkiye kazandı diyoruz.

Bu seçimlerin sonucunda. Mansur Başkana oy vermeyen vatandaşlarımız da iyi ki Mansur Başkan kazandı diyecekler. Çünkü Ankara kazandı diyecekler. Antalya'yı aldık, Mersin'i aldık, Adana'yı aldık pek çok yeri kazandık. Zafer demokrasini zaferidir. Zafer kardeşlere susamışların zaferidir. Bu zafer halkın zaferi, herkesin zaferi oarak kabul ediyoruz. " dedi.

