Şişli'de halka hitap ederek "Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız." diyen Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP Şişli Belediye Başkanı adayı Muammer Keskin'i yanına alarak, "Birlikte çalışacak, birlikte üretecekler." dedi.



Kılıçdaroğlu, "İkisinin bir arada çıkmasının benim için ayrı bir önemi var. İkisi de koltuk tutkunu değiller. İkisinin de amacı Şişli'ye hizmet etmek." ifadelerini kullandı.



Türkiye ve İstanbul’un ciddi sorunları olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "25 yıldır aynı zihniyet İstanbul’u yönetiyor, 25 yıldır İstanbul’un hangi sorununu çözdüler? Hiçbir sorununu çözmediler. O güzelim İstanbul’u 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’u beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan, çocukların oynayacağı bir alan bırakmadılar. Spor merkezleri yeteri kadar yapmadılar. Ama bütün bunların tamamını çözeceğiz." diye konuştu.



Sorunları sandıkta çözeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sandıkta mücadeleyi yapacağız. İstanbul Büyükşehir'e Ekrem İmamoğlu’nu getireceğiz. Ankara'ya Mansur Yavaş’ı getireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu halka güveniyorum, doğrudan yana oyunu kullanacaktır." diye konuştu.



Ekrem İmamoğlu'nun 25 yılda çözülmeyen sorunları kısa sürede çözeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"İstanbul’un sorununu çözecek kişinin adı Ekrem İmamoğlu. İşsizlik var biliyorum. Ekrem İmamoğlu dedi ki 'Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda 150 bin kişiye istihdam alanı sağlayacağım.' Binali Bey ne dedi? 'Efendim olur mu? İstihdam sorununu çözmek belediyelerin görevi değildir.' Onun üzerine Ekrem Bey dedi ki: 'Ben mahcup olmamayım diye 150 bin kişi demiştim. Eğer sen bunu söylüyorsan ben de İstanbullulara söz veriyorum en az 200 bin kişiye istihdam yaratacağım' dedi. Arkadan Binali Bey televizyona çıktı. 'Ben de 500 bin kişiye istihdam yaratacağım.' dedi. Başbakanlık yapan sanki benim. Ulaştırma Bakanlığı yapan benim, sanki o değil. Başbakanlık yaptın, neden 500 bin kişiye istihdam sağlamadın? Şimdi Ekrem Bey'in projelerini kopya ediyorlar. Yapamazlar, beceremezler. Neden? Saraydan talimat alıyorlar. Saray izin verirse konuşurlar."



Ekrem İmamoğlu'nun 'Benim öyle çılgın projelerim falan yok. Benim projelerim insana dokunan projeler. İnsan için proje üretiyorum. Her mahalleye kreş yapacağım, her mahallede anneler güven içerisinde çocuğunu kreşe teslim edecek.' dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, " 'Kültür merkezleri yapacağım' diyor. 'Spor merkezleri yapacağım' diyor. 'Gençleri kültürle, sanatla sporla buluşturacağım' diyor. El-hak doğruları söylüyor." değerlendirmesini yaptı.



"8 MİLYON İŞSİZİMİZ VAR"



İmamoğlu'nun güzel şeyler yapacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"İşsizlik sorununu çözemediler. 8 milyon işsizimiz var. Bu 8 milyon aylık geliri olmayan hane demektir, 8 milyon eve ekmek gelmemesi demektir. Bilemezler. Onlar halktan koptular. Onlar sarayda yaşıyorlar. Sarayda her şey var. Erdoğan soruyor: 'Mutfakta her şey var mı?' Her şey tam takır. Her şey var. O sanıyor ki vatandaşın mutfağında da bunlar var. Yok arkadaş yok. Vatandaş diyor ki; 'Açım aç. Mutfakta yangın var' diyor. 17 yıldır iktidardalar, 17 yılda istedikleri kanunu, kararnameyi çıkardılar, valisi, kaymakamı istediklerini tayin ettiler. 17 yılda vatandaştan 2 trilyon dolar vergi topladılar. 17 yılda babalarının, dedelerinin vergileriyle kurulan fabrikaları sattılar. 70 milyar dolar da özelleştirme yaptılar. Yetmedi 500 milyar dolar da devleti borçlandırdılar. Ne yaptılar? Nereye gitti bu para? Diyorlar ki 'Ey Kılıçdaroğlu köprü yaptılar.' İyi de ben o köprüden bedava geçemiyorum ki. Köprüden geçince benden para alıyorsun. Vergisini aldın bir de köprüden geçerken ayrıca para alacaksın."



"KAYBEDECEKLERİNİ BİLİYORLAR, GÖRÜYORLAR"



Kemal Kılıçdaroğlu, verilmeyecek hesaplarının olmadığını da dile getirerek, şunları kaydetti:



"Biz işsizliği, ekmeği, yoksulluğu dile getiriyoruz. Ben bunu söylediğim için tahammül bile edemiyorlar. Dar ağacı, idam sehpaları kuruyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu korkacak, geri adam atacak. Asla geri adım atmayacağım. Benim tek güvencem bu ülkenin insanlarıdır. Dünyanın iftirasını atıyorlar, her türlü iftirayı atıyorlar niçin? Kaybedeceklerini biliyorlar, görüyorlar. Konuşacağım, sonuna kadar konuşacağım. Bu milletin hakkını sonuna kadar savunacağım. Her şeyi satıyorlar. Tank palet fabrikasını bile Katarlılara sattılar. Dünyanın hiçbir ülkesi yoktur ki kendi silah fabrikasını bir yabancı orduya satsın. Dünyadaki 5 büyük fabrikadan birisi, Sakarya'daki tank-palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Bunlar vatansever mi? Ben bunu söyleyince kıyamet kopuyor. Bu memleketin hakkını, hukukunu her yerde savunuyoruz. Ne bedeli varsa ödemeye hazırız."



CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP Şişli Belediye Başkanı adayı Muammer Keskin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu Levent Üzümcü de eşlik etti.



Öte yandan, partisinin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Alper Taş'ı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Muammer Keskin ile halay çekti. Keskin halay görüntülerini twitter hesabından da paylaştı.