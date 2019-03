CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Afrin'de şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı.



Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olayda Saadet Partililerin hayatını kaybettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ve hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.



"Yerel seçimi gerçekleştirdik, oylarımızı kullandık. Öncelikle şunu ifade etmek isterim, bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık ama ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları mı dersiniz, başka şeyler mi dersiniz..." diyen Kılıçdaroğlu, medyanın iktidar kontrolünde olduğunu herkesin bildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu, demokrasiyi seçti. Bu, bizim için çok önemli bir ışık. Bütün baskılara, iftira kampanyalarına rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu sadece bizim insanımız, bizim ülkemiz için değil, dünyanın bütün demokratları da Türkiye'deki bu tablodan ötürü emin olun rahatlamışlardır. Çünkü Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi sadece kendi ülkesi için değil, bölge için de son derece önemlidir. Çünkü Türkiye özellikle mazlum ülkeler tarafından örnek alınan bir ülkedir."



Konuşmasında İstanbul'daki seçimlere de değinen Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da bizim elimizdeki verilere göre, Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen şu, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmadan 'biz kazandık' diye ortaya çıkması ve yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını Binali Bey'e yakıştıramadık." şeklinde konuştu.



"KAZANAN TÜRKİYE OLDU"



Kılıçdaroğlu, bütün ıslak imzalı tutanaklara, ellerindeki verilere soğukkanlılıkla baktıklarını belirterek, şunları ifade etti:



"Buradan İstanbul'daki, örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara, iftira kampanyalarına rağmen bir başarı elde ediyoruz. Başarımızı biz, Türkiye'de 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. 81 milyon insanın demokrasiye olan özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla bir zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı kazanılır. Zafer değil, bir başarı bu. Dolayısıyla demokratik açıdan da insani açıdan da yapılan bir seçim ve bu seçimden elde edilen bir başarı sadece bizim açımızdan değil, dünya açısından da memnuniyetle karşılanacaktır Türkiye'de demokrasi gelişiyor diye."



Kılıçdaroğlu, bu seçimlerde Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Kırşehir'i bir ilçe hariç bütün ilçeleriyle Artvin'i, Ardahan'ı, Bolu'yu, Bilecik'i kazandıklarını dile getirerek, "Kazanan aslında Türkiye. Bu illerdeki bütün vatandaşlarımız kazandı diye bakıyoruz biz." diye konuştu.



Seçimin sıcaklığı geçtikten sonra Türkiye'nin tekrar ekonomi gündemine döneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, mutfakta ciddi bir yangın olduğunu söyledi.



AKŞENER'E TEŞEKKÜR



Kendilerinin 11 Ağustos 2018'de, "Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkar" diye 13 madde açıkladıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bunların hiçbirinin iktidar sahipleri tarafından uygulanmadığını kaydetti.



Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Eksiktir diyebilirlerdi, eleştirebilirlerdi ama 13 maddenin hiçbirisi uygulanmadı. Türkiye seçimden sonra iktidarın alacağı daha sert önlemlerle mutfaktaki yangının dozunu artıracaktır. Bunu hepimiz biliyoruz, iktidar sahipleri de bunu biliyor. En büyük endişemiz de gidip yine IMF'nin kapısını çalmalarıdır. Bunun da tüm göstergeleri var. Biz yine sorumluluğunun bilincinde olan bir parti olarak, ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. İyi ki ekonomik kriz oldu diye özel bir fırsatçılığa takılmak istemiyoruz. Tam tersine bir ekonomik kriz var, mutfakta yangın var ve bunun aşılması için siyaseten ne gerekiyorsa biz her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız."



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yürekten teşekkür ettiklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın gösterdiği çaba her şeyin üstündedir ve demokrasi kazanımında Millet İttifakının gösterdiği çaba Türkiye demokrasi tarihinde yerini alacaktır. Ben kendisine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesir'de, Uşak'ta CHP'li arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, mutlaka sandıklara sahip çıkın, orada da İYİ Parti'nin adaylarının kazanması için elinizden gelen her türlü çabayı gösterin." açıklamasını yaptı.