Kilis'teki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut
Musabeyli: Ayhan Yılmaz
Polateli: Hakkı Çelik
Elbeyli: Süleyman Şimşek
Cumhuriyet Halk Partisi
Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı)
Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis merkez: Ömer Yabancı
Musabeyli: İhsan Ölmez
Polateli: Hakkı Kılıç
Elbeyli: Suat Kemal Özkan
İYİ Parti
Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)
Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kilis merkez: Şerif Karakurt
Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu
Polateli: Mihdat Bayındır
Elbeyli: Murat Gezici
Bağımsız Türkiye Partisi
Kilis merkez: Alaiddin Özkar
Musabeyli: Abdullah Elmacı
Polateli: Fethime Eşki
Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu
Demokratik Sol Parti
Kilis merkez: Cafer Gültekin
Türkiye Komünist Partisi
Kilis merkez: İlker Buğday
Kilis'te yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Kilis'te yarışacak adaylar belli oldu.
Kilis'teki belediye başkanı adayları şunlar: