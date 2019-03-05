Kilis'teki belediye başkanı adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut

Musabeyli: Ayhan Yılmaz

Polateli: Hakkı Çelik

Elbeyli: Süleyman Şimşek


Cumhuriyet Halk Partisi

Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı)

Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)


Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis merkez: Ömer Yabancı

Musabeyli: İhsan Ölmez

Polateli: Hakkı Kılıç

Elbeyli: Suat Kemal Özkan


İYİ Parti

Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)


Saadet Partisi

Kilis merkez: Şerif Karakurt

Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu

Polateli: Mihdat Bayındır

Elbeyli: Murat Gezici


Bağımsız Türkiye Partisi

Kilis merkez: Alaiddin Özkar

Musabeyli: Abdullah Elmacı

Polateli: Fethime Eşki

Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu


Demokratik Sol Parti

Kilis merkez: Cafer Gültekin


Türkiye Komünist Partisi

Kilis merkez: İlker Buğday