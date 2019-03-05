Kırıkkale'deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı
Bahşili: Recep Zafer Tekin
Balışeyh: Ali Dedelioğlu
Çelebi: Yaşar Erdemir
Delice: Turgut Özdem
Karakeçili: Hüseyin Özçelik
Keskin: Dede Yıldırım
Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu
Yahşihan: Ahmet Sungur
Cumhuriyet Halk Partisi
Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)
Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı)
Karakeçili: Salih Büyükkaya
Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale merkez: Serdar Yarar
Bahşili: Halil İbrahim Bişkin
Balışeyh: Mustafa Şen
Çelebi: Nafi Yakut
Delice: Soner Mazılıgüney
Karakeçili: Veysel Aydemir
Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu
Sulakyurt: İsmail Bildik
Yahşihan: Osman Türkyılmaz
İYİ Parti
Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)
Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı)
Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu
Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı)
Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun
Bahşili: Ömer Çıtak
Balışeyh: Hakan Özkan
Çelebi: Hüseyin Çelebi
Delice: Ali Gündoğan
Karakeçili: Murat Yıldız
Keskin: Faruk Korkmaz
Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz
Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz
Bağımsız Türkiye Partisi
Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz
Bahşili: Enver Fatih Akgül
Balışeyh: Furkan Adnan Kılıç
Çelebi: Fatma Göbül
Delice: Selami Göbül
Karakeçili: Sıdıka Akçin
Keskin: İsmail Hakkı Akçin
Sulakyurt: Vural Şentürk
Yahşihan: Ahmet Haydar Dilmeç
Demokratik Sol Parti
Kırıkkale merkez: Güray Topaç
Vatan Partisi
Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen
Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale merkez: Ekin Şen
Kırıkkale'de yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Kırıkkale'de yarışacak adaylar belli oldu.
Kırıkkale'deki belediye başkanı adayları şunlar: