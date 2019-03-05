Kırıkkale'deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı

Bahşili: Recep Zafer Tekin

Balışeyh: Ali Dedelioğlu

Çelebi: Yaşar Erdemir

Delice: Turgut Özdem

Karakeçili: Hüseyin Özçelik

Keskin: Dede Yıldırım

Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu

Yahşihan: Ahmet Sungur

Cumhuriyet Halk Partisi

Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)

Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı)

Karakeçili: Salih Büyükkaya

Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırıkkale merkez: Serdar Yarar

Bahşili: Halil İbrahim Bişkin

Balışeyh: Mustafa Şen

Çelebi: Nafi Yakut

Delice: Soner Mazılıgüney

Karakeçili: Veysel Aydemir

Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu

Sulakyurt: İsmail Bildik

Yahşihan: Osman Türkyılmaz

İYİ Parti

Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı)

Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu

Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı)

Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun

Bahşili: Ömer Çıtak

Balışeyh: Hakan Özkan

Çelebi: Hüseyin Çelebi

Delice: Ali Gündoğan

Karakeçili: Murat Yıldız

Keskin: Faruk Korkmaz

Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz

Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz

Bahşili: Enver Fatih Akgül

Balışeyh: Furkan Adnan Kılıç

Çelebi: Fatma Göbül

Delice: Selami Göbül

Karakeçili: Sıdıka Akçin

Keskin: İsmail Hakkı Akçin

Sulakyurt: Vural Şentürk

Yahşihan: Ahmet Haydar Dilmeç

Demokratik Sol Parti

Kırıkkale merkez: Güray Topaç

Vatan Partisi

Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen

Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan

Türkiye Komünist Partisi

Kırıkkale merkez: Ekin Şen