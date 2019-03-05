Kırklareli'deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırklareli (Üsküp): Hüseyin Kasap

Kırklareli (Kavaklı): Gürel Koşdemir

Kırklareli (İnece): İlhan Arı

Babaeski: Mustafa Buyur

Babaeski (Alpullu): Erhan Ceylan

Babaeski (Büyükmandıra): Ersan Çölgeçen

Babaeski (Karahalil): Dindar Seçen

Lüleburgaz: Akın Kamacı

Lüleburgaz (Ahmetbey): Şaban Aykırı

Lüleburgaz (Evrensekiz): Sadettin Kuşku

Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Lütfü Karaman

Vize: Hasan Basri Korkmaz

Vize (Çakıllı): İbrahim Alkan

Vize (Kıyıköy): Ahmet Bora

Kofçaz: Ziya Karataş

Demirköy: Recep Gün

Demirköy (İğneada): Serkan Görkey

Pınarhisar: İhsan Talay

Pınarhisar (Kaynarca): Hasan Garip

Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel

Cumhuriyet Halk Partisi

Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan (Millet İttifakı)

Kırklareli (İnece): Şahabettin Vardar

Kırklareli (Üsküp): Halil Bahçivan (Millet İttifakı)

Kırklareli (Kavaklı): Bayram Pehlivan

Babaeski: Abdullah Hacı

Babaeski (Alpullu): Saim Kırcı

Babaeski (Büyükmandıra): Sertaç Balyemez

Babaeski (Karahalil): Aykut Yakut (Millet İttifakı)

Lüleburgaz: Murat Gerenli

Lüleburgaz (Ahmetbey): Mustafa Altıntaş (Millet İttifakı)

Lüleburgaz (Evrensekiz): Mustafa Nalbant

Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Ertuğrul Çamlıca (Millet İttifakı)

Vize: Ercan Özalp

Vize (Kıyıköy): Ender Sevinç (Millet İttifakı)

Vize (Çakıllı): Gökhan Karabulut

Kofçaz: Mehmet Balcı (Millet İttifakı)

Demirköy: Mesut Özkul (Millet İttifakı)

Demirköy (İğneada): Tahir Işık (Millet İttifakı)

Pınarhisar: Münir Çapkur

Pınarhisar (Kaynarca): Serdar Türker (Millet İttifakı)

Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırklareli: Derya Bulut (Cumhur İttifakı)

Kırklareli (İnece): Veysel Akman

Kırklareli (Kavaklı): Gizem Bayram

Kırklareli (Üsküp): Mustafa Mat

Babaeski: Recep Özcan

Babaeski (Alpullu): Semih Meriç

Babaeski (Büyükmandıra): Hülya Gürman

Babaeski (Karahalil): Oğuzhan Meriç

Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız

Lüleburgaz (Ahmetbey): Güldüren Başoğul

Lüleburgaz (Evrensekiz): Birol Özbay

Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Yakup Demir

Vize: Sedat Balkı

Vize (Çakıllı): Mehmet Bayram

Vize (Kıyıköy): İsmail Gök

Kofçaz: Aycan Elmaz

Demirköy: Muhlis Yavuz

Demirköy (İğneada): Murat Babat

Pınarhisar: Nedim Bars

Pınarhisar (Kaynarca): Halil İnan Mazman

Pehlivanköy: Semra Önem

İYİ Parti

Kırklareli (İnece): Nihat Evirgen

Babaeski: Ragıp Berk

Babaeski (Alpullu): Çülşah Akar Kazdal

Babaeski (Büyükmandıra): Çiler Çetiner

Lüleburgaz: Mustafa Kalecik

Lüleburgaz (Evrensekiz): Naki Karakuş

Vize: Harun Kıyar

Pınarhisar: Mehmet Kapılı

Saadet Partisi

Kırklareli: Mithat Özdemir

Kırklareli (Kavaklı): Enes Aydın

Kırklareli (İnece): Emrullah Demir

Kırklareli (Üsküp): Salih Uyanık

Babaeski: Hüseyin Gündüz

Babaeski (Alpullu): Hüsamettin Paytar

Babaeski (Büyükmandıra): Muhammed Eymen Merdiven

Babaeski (Büyükmandıra Bağımsız): Hüseyin Özcan

Babaeski (Karahalil): Mehmet Furkan Bülbül

Lüleburgaz: Kenan Apaydın

Lüleburgaz (Ahmetbey): Seyit İbrahim İnci

Lüleburgaz (Evrensekiz): Pelin Aydın

Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Murat Öztürk

Vize: Kenan Köstekçi

Vize (Çakıllı): Aslı Ateş Yıldız

Vize (Kıyıköy): Ayşen Çay

Kofçaz: Zahide Tank

Pınarhisar: Güner Aydın

Pınarhisar (Kaynarca): Hüseyin Bal

Pehlivanköy: Enes Duman

Vatan Partisi

Kırklareli: Halil Göçen

Demokrat Parti

Vize: Bülent Türker

Büyük Birlik Partisi

Babaeski: Atilla Söylem

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırklareli: Ahmet Can Kayacı

Babaeski: Güray Altıntaş

Pınarhisar: Zeliha Gülen

Demirköy: Nihat Akyüz

Vize: Ender Karabulut

Demokratik Sol Parti

Kırklareli: Suat Bahçekapılı

Pınarhisar: Mustafa Cingöz

Demirköy (İğneada): Alaybey Fazlıoğlu

Türkiye Komünist Partisi

Kırklareli: Buket Manap

Demirköy: Ahmet Çakmak

Vize (Çakıllı): Nagihan Açıkalın

Bağımsız

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Babaeski: Ahmet Münür Bedelli