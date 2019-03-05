Kırklareli'deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırklareli (Üsküp): Hüseyin Kasap
Kırklareli (Kavaklı): Gürel Koşdemir
Kırklareli (İnece): İlhan Arı
Babaeski: Mustafa Buyur
Babaeski (Alpullu): Erhan Ceylan
Babaeski (Büyükmandıra): Ersan Çölgeçen
Babaeski (Karahalil): Dindar Seçen
Lüleburgaz: Akın Kamacı
Lüleburgaz (Ahmetbey): Şaban Aykırı
Lüleburgaz (Evrensekiz): Sadettin Kuşku
Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Lütfü Karaman
Vize: Hasan Basri Korkmaz
Vize (Çakıllı): İbrahim Alkan
Vize (Kıyıköy): Ahmet Bora
Kofçaz: Ziya Karataş
Demirköy: Recep Gün
Demirköy (İğneada): Serkan Görkey
Pınarhisar: İhsan Talay
Pınarhisar (Kaynarca): Hasan Garip
Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan (Millet İttifakı)
Kırklareli (İnece): Şahabettin Vardar
Kırklareli (Üsküp): Halil Bahçivan (Millet İttifakı)
Kırklareli (Kavaklı): Bayram Pehlivan
Babaeski: Abdullah Hacı
Babaeski (Alpullu): Saim Kırcı
Babaeski (Büyükmandıra): Sertaç Balyemez
Babaeski (Karahalil): Aykut Yakut (Millet İttifakı)
Lüleburgaz: Murat Gerenli
Lüleburgaz (Ahmetbey): Mustafa Altıntaş (Millet İttifakı)
Lüleburgaz (Evrensekiz): Mustafa Nalbant
Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Ertuğrul Çamlıca (Millet İttifakı)
Vize: Ercan Özalp
Vize (Kıyıköy): Ender Sevinç (Millet İttifakı)
Vize (Çakıllı): Gökhan Karabulut
Kofçaz: Mehmet Balcı (Millet İttifakı)
Demirköy: Mesut Özkul (Millet İttifakı)
Demirköy (İğneada): Tahir Işık (Millet İttifakı)
Pınarhisar: Münir Çapkur
Pınarhisar (Kaynarca): Serdar Türker (Millet İttifakı)
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli: Derya Bulut (Cumhur İttifakı)
Kırklareli (İnece): Veysel Akman
Kırklareli (Kavaklı): Gizem Bayram
Kırklareli (Üsküp): Mustafa Mat
Babaeski: Recep Özcan
Babaeski (Alpullu): Semih Meriç
Babaeski (Büyükmandıra): Hülya Gürman
Babaeski (Karahalil): Oğuzhan Meriç
Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız
Lüleburgaz (Ahmetbey): Güldüren Başoğul
Lüleburgaz (Evrensekiz): Birol Özbay
Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Yakup Demir
Vize: Sedat Balkı
Vize (Çakıllı): Mehmet Bayram
Vize (Kıyıköy): İsmail Gök
Kofçaz: Aycan Elmaz
Demirköy: Muhlis Yavuz
Demirköy (İğneada): Murat Babat
Pınarhisar: Nedim Bars
Pınarhisar (Kaynarca): Halil İnan Mazman
Pehlivanköy: Semra Önem
İYİ Parti
Kırklareli (İnece): Nihat Evirgen
Babaeski: Ragıp Berk
Babaeski (Alpullu): Çülşah Akar Kazdal
Babaeski (Büyükmandıra): Çiler Çetiner
Lüleburgaz: Mustafa Kalecik
Lüleburgaz (Evrensekiz): Naki Karakuş
Vize: Harun Kıyar
Pınarhisar: Mehmet Kapılı
Saadet Partisi
Kırklareli: Mithat Özdemir
Kırklareli (Kavaklı): Enes Aydın
Kırklareli (İnece): Emrullah Demir
Kırklareli (Üsküp): Salih Uyanık
Babaeski: Hüseyin Gündüz
Babaeski (Alpullu): Hüsamettin Paytar
Babaeski (Büyükmandıra): Muhammed Eymen Merdiven
Babaeski (Büyükmandıra Bağımsız): Hüseyin Özcan
Babaeski (Karahalil): Mehmet Furkan Bülbül
Lüleburgaz: Kenan Apaydın
Lüleburgaz (Ahmetbey): Seyit İbrahim İnci
Lüleburgaz (Evrensekiz): Pelin Aydın
Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Murat Öztürk
Vize: Kenan Köstekçi
Vize (Çakıllı): Aslı Ateş Yıldız
Vize (Kıyıköy): Ayşen Çay
Kofçaz: Zahide Tank
Pınarhisar: Güner Aydın
Pınarhisar (Kaynarca): Hüseyin Bal
Pehlivanköy: Enes Duman
Vatan Partisi
Kırklareli: Halil Göçen
Demokrat Parti
Vize: Bülent Türker
Büyük Birlik Partisi
Babaeski: Atilla Söylem
Bağımsız Türkiye Partisi
Kırklareli: Ahmet Can Kayacı
Babaeski: Güray Altıntaş
Pınarhisar: Zeliha Gülen
Demirköy: Nihat Akyüz
Vize: Ender Karabulut
Demokratik Sol Parti
Kırklareli: Suat Bahçekapılı
Pınarhisar: Mustafa Cingöz
Demirköy (İğneada): Alaybey Fazlıoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Kırklareli: Buket Manap
Demirköy: Ahmet Çakmak
Vize (Çakıllı): Nagihan Açıkalın
Bağımsız
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Babaeski: Ahmet Münür Bedelli