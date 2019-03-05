Kırşehir'deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci

Kaman: Necati Çolak

Mucur: Atılgan Yılmaz

Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu

Akpınar: Mustafa Karahan

Boztepe: Ramazan Aydın

Akçakent: Yılmaz Kılıç

Cumhuriyet Halk Partisi

Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)

Kaman: Aydın Yaman

Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)

Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırşehir merkez: Onur Köksal

Kaman: Kenan Elvan

Mucur: Hasan Hüseyin Köşker

Çiçekdağı: İsmail Deniz

Akpınar: Ramazan Atalay

Boztepe: Mustafa Ceylan

Akçakent: Ahmet Bozkurt

İYİ Parti

Kaman: Şuayip Ata

Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)

Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)

Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kırşehir merkez: Yusuf Turan

Kaman: İsa Dinçer

Mucur: Ahmet Erganlı

Çiçekdağı: Hacı Doğan

Akpınar: Musa Bülbül

Boztepe: Hatice Günkızıl

Akçakent: Beytullah Zeki

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik

Kaman: İbrahim Gülmez

Mucur: Hasan Bozdoğan

Çiçekdağı: Recai Doğan

Akpınar: Seher Karakaya

Boztepe: Mustafa Öksüz

Akçakent: Hüseyin Bozdoğan

Demokratik Sol Parti

Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer

Mucur: Hayrettin Özgenç

Vatan Partisi

Kırşehir merkez: İlker Özkamalı

Türkiye Komünist Partisi

Kırşehir merkez: Serap Emir

Kaman: Uğur Kayrak

Bağımsız adaylar

Akçakent: Uğur Dağ