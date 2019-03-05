Kırşehir'deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci
Kaman: Necati Çolak
Mucur: Atılgan Yılmaz
Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu
Akpınar: Mustafa Karahan
Boztepe: Ramazan Aydın
Akçakent: Yılmaz Kılıç
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)
Kaman: Aydın Yaman
Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)
Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir merkez: Onur Köksal
Kaman: Kenan Elvan
Mucur: Hasan Hüseyin Köşker
Çiçekdağı: İsmail Deniz
Akpınar: Ramazan Atalay
Boztepe: Mustafa Ceylan
Akçakent: Ahmet Bozkurt
İYİ Parti
Kaman: Şuayip Ata
Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)
Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)
Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kırşehir merkez: Yusuf Turan
Kaman: İsa Dinçer
Mucur: Ahmet Erganlı
Çiçekdağı: Hacı Doğan
Akpınar: Musa Bülbül
Boztepe: Hatice Günkızıl
Akçakent: Beytullah Zeki
Bağımsız Türkiye Partisi
Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik
Kaman: İbrahim Gülmez
Mucur: Hasan Bozdoğan
Çiçekdağı: Recai Doğan
Akpınar: Seher Karakaya
Boztepe: Mustafa Öksüz
Akçakent: Hüseyin Bozdoğan
Demokratik Sol Parti
Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer
Mucur: Hayrettin Özgenç
Vatan Partisi
Kırşehir merkez: İlker Özkamalı
Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir merkez: Serap Emir
Kaman: Uğur Kayrak
Bağımsız adaylar
Akçakent: Uğur Dağ