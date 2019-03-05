﻿Kocaeli’deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)

İzmit: Azize Sibel Gönül (Cumhur İttifakı)

Başiskele: Mehmet Yasin Özlü (Cumhur İttifakı)

Çayırova: Bünyamin Çiftçi (Cumhur İttifakı)

Darıca: Muzaffer Bıyık (Cumhur İttifakı)

Derince: Zeki Aygün (Cumhur İttifakı)

Dilovası: Hamza Şayır (Cumhur İttifakı)

Gebze: Zinnur Büyükgöz (Cumhur İttifakı)

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer (Cumhur İttifakı)

Kandıra: Adnan Turan (Cumhur İttifakı)

Karamürsel: İsmail Yıldırım (Cumhur İttifakı)

Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman (Cumhur İttifakı)

Körfez: Şener Söğüt (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet (Millet İttifakı) 

Çayırova: Selahattin Kaya

Darıca: Yakup Törk

Derince: Sertif Gökçe

Gebze: Recep Dursun

Gölcük: İsmet İşeri

Karamürsel: Ahmet Çalık

Kartepe: Cumhur Karakadılar

Halkların Demokratik Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Züleyha Gülüm

Körfez: Selda İlgöz Kocayiğit

İYİ Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Serdar Kaman (Millet İttifakı)

Başiskele: Rıza Güven Usta

Çayırova: İlhami Bayrak

Kandıra: Ercüment Şahin

Körfez: Salih Recep Şirin

Vatan Partisi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Şahin

İzmit: Gökhan Onater

Darıca: Erol Çetin

Gebze: Orhan Kadıoğlu

Gölcük: Yusuf Erkan

Körfez: Ahmet Ereğli

Saadet Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Birol Aydın

İzmit: Ahmet Özen

Başiskele: Zafer Mutlu

Çayırova: Yusuf Aksu

Darıca: Selim Çetinkaya

Derince: Halil Kayın

Dilovası: Ercan Dalkılıç

Gebze: Burcu Çetinkaya

Gölcük: Nihat Yıldız

Kandıra: Ramazan Arslan

Karamürsel: Mehmet Özalay

Kartepe: İbrahim Bıyıklı

Körfez: Recep Sarıdoğan

Demokratik Sol Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ziya Topal

İzmit: Hülya Yıldırım

Başiskele: Mahir Tanta

Çayırova: Hasan Yıldız

Derince: Kenan Baş

Dilovası: Hakan Ercan

Gebze: Çetin Töngel

Gölcük: Gülten Erenkaya

Kandıra: İdris Demir

Karamürsel: Şengül Karlıkaya

Kartepe: Temel Ofluoğlu

Körfez: Vedat Taştekin

Bağımsız Türkiye Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Metin Yılmazlar

İzmit: Cahit Barutçu

Başiskele: Şaban Örçen

Çayırova: Alper Taşlıyan

Darıca: Volkan Yılmaz

Derince: Naci Demir

Dilovası: Dursun Aksu

Gebze: Hasan Dağkuş

Gölcük: Ümit Aybar

Kandıra: Yılmaz Coşğun

Karamürsel: Semih Üstüner

Kartepe: Ali Osman Çakar

Körfez: Recep Şahin

Büyük Birlik Partisi

İzmit: Abdullah Karacan

Çayırova: Ömer Akkaya

Darıca: Elvan Şahin

Derince: Muhammet Emre Doğan

Gebze: Yahya Köse

Demokrat Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Nail Baki

İzmit: İsmail Yazgan

Başiskele: Halil Kurt

Çayırova: Hüseyin Babaoğlu

Darıca: Mehmet Davutoğlu

Derince: Sebahattin Yılmaz

Dilovası: Ramazan Tekin

Gebze: Üzeyir Mert

Gölcük: Ahmet Erman

Kandıra: Arzu Aykanat Çakan

Karamürsel: Atilla Hatipoğlu

Kartepe: Mehmet Kerim Kıvanç

Körfez: Hülya Uluzman

Türkiye Komünist Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tozkoparan

Gebze: Nihat Baş

Bağımsız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Reyhan Başaran Koç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ersoy Kandemir

Başiskele: Muharrem Can

Derince: Cenk Günaydın

Dilovası: Mehmet Aydemir

Gebze: Serap Çakır

Gölcük: Ezgin Aydın