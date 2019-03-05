Kocaeli’deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)
İzmit: Azize Sibel Gönül (Cumhur İttifakı)
Başiskele: Mehmet Yasin Özlü (Cumhur İttifakı)
Çayırova: Bünyamin Çiftçi (Cumhur İttifakı)
Darıca: Muzaffer Bıyık (Cumhur İttifakı)
Derince: Zeki Aygün (Cumhur İttifakı)
Dilovası: Hamza Şayır (Cumhur İttifakı)
Gebze: Zinnur Büyükgöz (Cumhur İttifakı)
Gölcük: Ali Yıldırım Sezer (Cumhur İttifakı)
Kandıra: Adnan Turan (Cumhur İttifakı)
Karamürsel: İsmail Yıldırım (Cumhur İttifakı)
Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman (Cumhur İttifakı)
Körfez: Şener Söğüt (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet (Millet İttifakı)
Çayırova: Selahattin Kaya
Darıca: Yakup Törk
Derince: Sertif Gökçe
Gebze: Recep Dursun
Gölcük: İsmet İşeri
Karamürsel: Ahmet Çalık
Kartepe: Cumhur Karakadılar
Halkların Demokratik Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Züleyha Gülüm
Körfez: Selda İlgöz Kocayiğit
İYİ Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Serdar Kaman (Millet İttifakı)
Başiskele: Rıza Güven Usta
Çayırova: İlhami Bayrak
Kandıra: Ercüment Şahin
Körfez: Salih Recep Şirin
Vatan Partisi:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Şahin
İzmit: Gökhan Onater
Darıca: Erol Çetin
Gebze: Orhan Kadıoğlu
Gölcük: Yusuf Erkan
Körfez: Ahmet Ereğli
Saadet Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Birol Aydın
İzmit: Ahmet Özen
Başiskele: Zafer Mutlu
Çayırova: Yusuf Aksu
Darıca: Selim Çetinkaya
Derince: Halil Kayın
Dilovası: Ercan Dalkılıç
Gebze: Burcu Çetinkaya
Gölcük: Nihat Yıldız
Kandıra: Ramazan Arslan
Karamürsel: Mehmet Özalay
Kartepe: İbrahim Bıyıklı
Körfez: Recep Sarıdoğan
Demokratik Sol Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ziya Topal
İzmit: Hülya Yıldırım
Başiskele: Mahir Tanta
Çayırova: Hasan Yıldız
Derince: Kenan Baş
Dilovası: Hakan Ercan
Gebze: Çetin Töngel
Gölcük: Gülten Erenkaya
Kandıra: İdris Demir
Karamürsel: Şengül Karlıkaya
Kartepe: Temel Ofluoğlu
Körfez: Vedat Taştekin
Bağımsız Türkiye Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Metin Yılmazlar
İzmit: Cahit Barutçu
Başiskele: Şaban Örçen
Çayırova: Alper Taşlıyan
Darıca: Volkan Yılmaz
Derince: Naci Demir
Dilovası: Dursun Aksu
Gebze: Hasan Dağkuş
Gölcük: Ümit Aybar
Kandıra: Yılmaz Coşğun
Karamürsel: Semih Üstüner
Kartepe: Ali Osman Çakar
Körfez: Recep Şahin
Büyük Birlik Partisi
İzmit: Abdullah Karacan
Çayırova: Ömer Akkaya
Darıca: Elvan Şahin
Derince: Muhammet Emre Doğan
Gebze: Yahya Köse
Demokrat Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Nail Baki
İzmit: İsmail Yazgan
Başiskele: Halil Kurt
Çayırova: Hüseyin Babaoğlu
Darıca: Mehmet Davutoğlu
Derince: Sebahattin Yılmaz
Dilovası: Ramazan Tekin
Gebze: Üzeyir Mert
Gölcük: Ahmet Erman
Kandıra: Arzu Aykanat Çakan
Karamürsel: Atilla Hatipoğlu
Kartepe: Mehmet Kerim Kıvanç
Körfez: Hülya Uluzman
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tozkoparan
Gebze: Nihat Baş
Bağımsız
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Reyhan Başaran Koç
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ersoy Kandemir
Başiskele: Muharrem Can
Derince: Cenk Günaydın
Dilovası: Mehmet Aydemir
Gebze: Serap Çakır
Gölcük: Ezgin Aydın