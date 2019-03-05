Konya'daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)
Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)
Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı)
Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı)
Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)
Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)
Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)
Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)
Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)
Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)
Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)
Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı)
Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)
Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)
Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı)
Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)
Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)
Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı)
Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı)
Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)
Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)
Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)
Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)
Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)
Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)
Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)
Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Akşehir: Eyüp Oyan
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil
Halkapınar: Ahmet Özkaya
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli
Kadınhanı: Veli Köleli
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu
Kulu: Galip Polat
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan
Seydişehir: Mehmet Katlav
Taşkent: Hilal Ülkü Türedi
Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa
Milliyetçi Hareket Partisi
Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)
Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı)
Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı)
Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı)
Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Konya Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı)
Ahırlı: Ceylan Aslan
Akören: İbrahim Ataç
Akşehir: Osman Fedai
Altınekin: Sırrı Ezdemir
Beyşehir: Cumali Arıcan
Bozkır: Kemal Esenkaya
Çeltik: İzzet Çalık
Çumra: Rafet Gülşen
Derebucak: Yusuf Uyar
Doğanhisar: Abdullah Koç
Ereğli: Yaşar Yaman
Güneysınır: Murat Kara
Hadim: İbrahim Şimşek
Hüyük: Ahmet Temiz
Ilgın: Mustafa Öğdü
Karatay: Ahmet Tamer
Meram: Mehmet İlker Yiğit
Sarayönü: Mehmet Karlı
Selçuklu: Muammer Çağlayan
Seydişehir: Muammer Urhan
Yalıhüyük: Şenaydın Doğan
Yunak: Halim Yıldırım
Halkların Demokratik Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz
Meram: Arif Baş
Karatay: Hangül Işık
Selçuklu: Ramazan Ot
Cihanbeyli: Mehmet Yalçın
Ereğli: Sıddık Atıcı
Saadet Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar
Ahırlı: Yavuz Karadayı
Akören: Mustafa Perihan
Akşehir: Mustafa Karakaş
Altınekin: Mustafa Özeskici
Beyşehir: Mustafa Acar
Bozkır: Mehmet Keser
Cihanbeyli: Mehmet Satılmış
Çeltik: Arif Ali Şahbaz
Çumra: Abdullah Uysal
Derbent: Hüseyin Karaçam
Derebucak: Hüseyin İrmikçi
Doğanhisar: Veysel Kapcı
Emirgazi: Dursun Ali Yaşa
Ereğli: Nazım Seyhan
Güneysınır: Mesut Solak
Hadim: Hasan Bal
Halkapınar: Halil İbrahim Aylak
Hüyük: Mustafa Çelik
Ilgın: Lütfi Çelik
Karatay: Sinan Toprak
Meram: Hüseyin Saydam
Kulu: İhsan Gökçe
Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu
Karapınar: Mustafa Ildız
Sarayönü: Ziya Tokgöz
Selçuklu: Kenan Özcan
Seydişehir: Raşit Nergiz
Taşkent: Mehmet Emin Aydın
Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı
Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher
Yunak: Hüseyin Atılkan
Bağımsız Türkiye Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Akbal
Meram: Ali Şenel Çobanoğlu
Altınekin: Fatma Çobanoğlu
Akören: Münir Ünveren
Karatay: Şemsettin Günördü
Selçuklu: Hasan Öztürk
Derbent: Süreyya Başaran
Ilgın: Zerrin Karademir
Yalıhüyük: Mürvet Pek
Akşehir: Hüseyin Bektaş
Seydişehir: Ali Akbal
Kulu: Celalettin Öztürk
Tuzlukçu: Ali Bilgi
Hadim: Halime Keskin
Sarayönü: Esra Bilgi
Çeltik: Recep Erşahin
Yunak: Süleyman Koçtepe
Halkapınar: Emin Yentürk
Bozkır: Yüksel Vurmaz
Ahırlı: Ömer Faruk Aksu
Ereğli: Ali Teke
Derebucak: Abdullah Çetinkaya
Beyşehir: Mertcan Güçlü
Hüyük: Melek Başaran
Taşkent: Rukiye Küçükarslan
Büyük Birlik Partisi
Meram: Ömer Şimşek
Karatay: Kazım Birtane
Selçuklu: Nursel Akgün
Yalıhüyük: Memiş Soylu
Sarayönü: Mustafa Döğen
Yunak: Yusuf Bayat
Halkapınar: İsmet Uysal
Bozkır: Mehmet Ali Ülker
Ahırlı: Mustafa Öncü
Hüyük: Nusret Akgümüş
Taşkent: Ali Beki Özçölmekçi
Türkiye Komünist Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Zehra Filiz Demirayak
Vatan Partisi
Konya Büyükşehir Belediyesi: Mevlüt Seyranlıoğlu
Demokrat Parti
Konya Büyükşehir Belediyesi: Ali Seçmen Çevik
Meram: Ali Kaya
Karatay: Münir Nair Kapandı
Selçuklu: Mukaddes Edirneligil
Ilgın: Halil Kaya
Akşehir: İbrahim Uçar
Seydişehir: Mevlüt Ayvaz
Sarayönü: Salim Kara
Ahırlı: Vehbi Özalp
Beyşehir: Mehmet Balkı
Hüyük: Aysel Ulukırlı
Demokratik Sol Parti
Konya Büyükşehir Belediyesi: Salih Ünlü
Meram: Adil Durdu
Karatay: Emel Uzhan
Selçuklu: Veli Karademir
Ilgın: Seyit Mehmet Uyan
Akşehir: Pakize Güleray
Hadim: Harun Kocabıyık
Bağımsız adaylar
Konya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Vural
Konya Büyükşehir Belediyesi: Selahattin Cizrelioğlu
Konya Büyükşehir Belediyesi: Yıldırım Akgül
Akören: Tahir Dinç
Karatay: Mehmet Ali Uçar
Selçuklu: Osman Balcı
Ilgın: Hasan Hüseyin Akıncı
Akşehir: Mustafa Doğan
Kadınhanı: Hulusi Çokgel
Seydişehir: Abdülkadir Çat
Kulu: Halis Yıldırım
Hadim: Mehmet Özdemir
Sarayönü: Mehmet Güney
Ereğli: Hüseyin Oprukçu
Beyşehir: Adil Bayındır
Hüyük: Turhan Baykal