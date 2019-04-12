Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması işlemi ertelendi.
Alınan bilgiye göre, Maltepe'de sayımın yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, partililer arasında tartışma çıktı. Gerginlik üzerine, oy sayım işlemi durduruldu.
Sayım işlemine sabah saat 08.00'de devam edileceği bildirildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.
Maltepe'de oy sayımı sabah devam edecek
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
İstanbul'un Maltepe ilçesinde oy sayımına sabah saat 08.00'e kadar ara verildi.
Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması işlemi ertelendi.