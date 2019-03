AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, GİMAT Toplantı Salonu'nda, esnafla bir araya geldiği toplantıda bir konuşma yaptı.



Esnaflığın ayrı bir kültür olduğunu, bu kültürün temelinde ahilik bulunduğunu belirten Özhaseki, "Bu kültür 800 yıldır devam ediyor. Devletin ve milletin temel direğinin esnaf olduğuna inananlardanım" ifadesini kullandı.



Bir taraftan da esnafın en korunaksız grup olduğuna inandığını belirten Özhaseki, "Memurların kendine has 657'si, işçilerin de sendikası var. Esnafın hiçbir şeyi yok. Esnafın dertlerinin çözümünü bulabileceği bir makamın mutlaka devlet nezdinde olması lazım. Elbette kendi içinde birlikteliğiniz, değişik dernekleriniz var ama devlet nezdinde bunun korunacağı en iyi yer de yerel yönetimlerdir" diye konuştu.



Özhaseki, belediye başkanlığı döneminde Kayseri'de yaptıklarına değinerek, belediyelerin kendi imkanlarını kendi yerli sanayisi, ticareti ve turizminin gelişmesi için harcadığında her şeyin olumlu yönde değişeceğini vurguladı.



Ankara için hazırladığı kültür yolu projesinde 411 tescil eserin ve 72 müzenin bulunduğunu belirten Özhaseki, "Burada sağlık turizmi, termal turizm canlandırılabilir, kültür-inanç turizmi yapılabilir. Ankara adeta üstü örtülü bir hazine. Bu örtüyü çekmek lazım, her bir alanda küçük dokunuşlarla hepsini ayağa kaldırmak lazım. Bu olduğunda emin olun ticaret büyür. Herkes dilim dilim nasibine düşeni fazlasıyla alır" değerlendirmesinde bulundu.



"BAŞKENTLER ARASI REKABETTE GERİ KALMIŞ ŞEHİRİZ"



Özhaseki, "Ankara'nın neye ihtiyacı var?" diye 30 kişilik bir ekiple çalıştıklarını, kitap hazırladıklarını ve projelerini bu kitapta anlattıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başka partilerden birileri çıkacak ve onlar da proje hazırlayacaklar, projeler ortaya dökülecek. Millet de projeler doğru mu diye bakıp karar verecek diye saf hayalim vardı. Seçimlere 20 gün kaldı ve ben hala proje konuşamadım. Geçtiğimiz 2 seçim boyunca 'şu gitsin de bu gelsin, bu adam bizi yordu' gibi bir kampanya olmuş. Geçmişte herkes, eline sağlık, ne üzerine düştüyse yapmış, bu kadar.Şimdi artık projelerin konuşulacağı bir dönem. Şehirler arası ve özellikle başkentler arası rekabette geri kalmış şehiriz biz. İleriye taşıyacak projeler neler diye konuşacağımız bir dönem başladı fakat ne yazık ki bunu göremedik. Hele hele iki dönemdir aday olmuş, üçüncü sefer insanların önüne çıkmış CHP'nin adayını 'projen varsa söyle de konuşalım' diye sıkıştırıyorum ama..."



"BUNDAN SONRA MEMBA SUYU İÇİLECEK"



Özhaseki, Ankara'da su ücretinin yüzde 30 geriye çekildiğine işaret ederek, "Niye çekildi Dünden itibaren Gerede'den gelen memba suyu basılmaya başlandı Ankara'ya, inşallah bundan sonra memba suyu içilecek. Kesikköprü tarafı, Kızılırmak'taki terfi ile Ankara'ya su getirilen istasyonların vanaları da kapatıldı. Ama belediye 300 milyon lira elektrik tasarrufuna gitmiş oldu çünkü orası terfi ile geliyordu. Belediye ne yapacak 300 milyon lira kar edince O zaman 'fiyatları geriye çekelim' diye konuştuk, sağ olsun Mustafa Tuna Başkanımız da yüzde 30 geriye çekti." diye konuştu.



GİMAT'taki esnafın sorunlarına da değinen Özhaseki, şu görüşlerini paylaştı:



"Siz bir araya geldiğinizde, sanayi ve esnaf sitesi kurmak istediğinizde 'iz bedel' dediğimiz çok düşük bedelden devlet arsa verir, planlamasını da belediye yapar. Sonra eğer istenirse TOKİ ile anlaşılır, vadeli olarak sanki dükkan kirası ödenir gibi, büyük mağazalar yapılır. Şehir planları üzerinde çalışırız. Bu iş komisyona havale edilerek olmaz. Siz 'evet' dediğiniz anda ilk günden itibaren çalışmayı başlatırız."



"KURU GIDA, SEBZE-MEYVE VE ETİ BİR ARAYA GETİRME ZORUNLULUĞU OLUŞTU"



Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal da sorunlarının her zaman çözüme kavuşturulduğunu belirterek, şehrin içinde bulunduğu için GİMAT'ta ciddi bir trafik sıkıntısı çektiklerini anlattı.



GİMAT'taki gayrimenkul değerlerinin muhafaza edilmesi gerektiğine işaret eden Kesimal, özellikle Avrupa'da kuru gıdanın, sebze-meyvenin ve etin bir arada bulunduğunu kaydetti.



Kesimal, "Artık çok büyük bir alanda, altyapısı çözülmüş, otoban ve duble yollara doğrudan bağlantı yolları olan, tırların rahat bir şekilde girebileceği, parklarının olduğu bir alanda bu üçlü yapıyı hem tasarruf hem zaman hem de modernlik bakımından bir araya getirme zorunluluğu oluşmuş vaziyette" diye konuştu.



Toplantıya, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in yanı sıra GİMAT esnafı katıldı.