Mersin’deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Akdeniz: Mustafa Muhammet Gültak (Cumhur İttifakı)
Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)
Aydıncık: Ferhat Aktan (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer
Mezitli: Neşet Tarhan
Toroslar: Süleyman Dalkılıç
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Akdeniz: Sabit Yelkovan
Gülnar: Mehmet Kale
Anamur: Durmuş Deniz
Aydıncık: Abdullah Servili
Çamlıyayla: İsmail Sarı
Erdemli: Hüseyin Serin
Mut: Mehmet Saydam
Silifke: Mustafa Turgut
Tarsus: Haluk Bozdoğan
Bozyazı: Yüksel Kır
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)
Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)
Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Gülnar: Alpaslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)
Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)
Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)
Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)
Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)
Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)
Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Mezitli: Mert Caner
Toroslar: Ender Turhan
Yenişehir: Hasan Ahi
Gülnar: Ahmet Sarı
Silifke: Özer Özel
Anamur: Mehmet Türe
Aydıncık: İrfan Şahin
Bozyazı: Sezai Hasdeniz
Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu
Erdemli: Serdar Arslan
Mut: Murat Orhan
Tarsus: Esin Erkoç
Halkların Demokratik Partisi
Akdeniz: Reşat Aşan
Saadet Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Erdal Alkan
Mezitli: Burak Canlı
Toroslar: Mehmet Taşkıran
Yenişehir: Şevket Yıldırım
Akdeniz: Yusuf Gülmez
Gülnar: Ercan Şahin
Silifke: İbrahim Baz
Anamur: Ali Bal
Aydıncık: Bilal Uğuz
Bozyazı: Arif Şahbaz
Çamlıyayla: İzvan Nergiz
Erdemli: Mehmet Yıldız
Mut: Halid Kılınç
Tarsus: Halil İbrahim Oğul
Bağımsız Türkiye Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Ramis Akın
Toroslar: Necat Karaer
Mezitli: Nasrettin Arpas
Yenişehir: İbrahim Asarcıklı
Akdeniz: Adem Şenturan
Gülnar: Mustafa Olcay
Silifke: Cumali Çimen
Tarsus: Musa Turhan
Çamlıyayla: Erdal Aksay
Erdemli: Bayram Ergin
Mut: Durmuş Kumru
Bozyazı: Ali Tarım
Aydıncık: Süleyman Sümbül
Anamur: Rafet Soylu
Demokratik Sol Parti
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Emrah Küçükkapdan
Mezitli: Şahin Kılıç
Toroslar: Nebi Ertuğrul Karabulut
Yenişehir: Eren Sanağa
Akdeniz: Musa Kara
Gülnar: Mustafa Kemal Tekin
Silifke: Murat Emre Dolgun
Anamur: Hüsnü Okan Özlü
Aydıncık: Ekrem Oğul
Bozyazı: Emre Tek
Erdemli: İlhan Güzelalp
Mut: Turgut Özdemir
Tarsus: Ayhan Özkurt
Çamlıyayla: Alp Erdem
Vatan Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lerzan Özgenç
Mezitli: İjlal Çürüksu
Toroslar: Nursel Işıksoy
Yenişehir: Furkan Derecik
Akdeniz: Müyesser Gözükızıl
Silifke: Filiz Ercan
Tarsus: Fırat Arkalı
Çamlıyayla: İlknur Kalan
Erdemli: Yunus Altıkulaç
Türkiye Komünist Partisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Nişan Mesut Oyardı
Mezitli: Hanife Tunç
Toroslar: Hamza Köse
Yenişehir: Ömer Yıldız
Akdeniz: Leyla Kalkanlı
Mut: Devrim Şimşek
Demokrat Parti
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Ayfer Yılmaz
Mezitli: Pınar İvenç
Toroslar: Selahattin İzgi
Yenişehir: Aynur Şahanoğlu
Akdeniz: Mustafa Akgül
Silifke: Halit Uçar
Tarsus: Abdullah Kemal Aker
Erdemli: Alpaslan Gürgenç
Çamlıyayla: Durmuş İşiaçık
Anamur: Alpay Karaman
Bağımsız
Erdemli: Hüseyin Sabah
Tarsus: Ahmet Gürbüz