Muğla'daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)
Bodrum: Tahir Ateş (Cumhur İttifakı)
Dalaman: Muhammet Karakuş (Cumhur İttifakı)
Fethiye: Muhittin Kayabaş (Cumhur İttifakı)
Kavaklıdere: Mehmet Demir (Cumhur İttifakı)
Köyceğiz: Kamil Ceylan (Cumhur İttifakı)
Marmaris: Serkan Yazıcı (Cumhur İttifakı)
Menteşe: Gültekin Akça (Cumhur İttifakı)
Milas: Barış Saylak (Cumhur İttifakı)
Seydikemer: Yakup Otgöz (Cumhur İttifakı)
Ula: İsmail Akkaya (Cumhur İttifakı)
Yatağan: Mustafa Toksöz (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Osman Gürün (Millet İttifakı)
Dalaman: Muhammet Şaşmaz
Bodrum: Ahmet Aras
Datça: Gürsel Uçar
Fethiye: Alim Karaca
Kavaklıdere: Kenan Ay (Millet İttifakı)
Köyceğiz: Hüseyin Erol (Millet İttifakı)
Marmaris: Mehmet Oktay (Millet İttifakı)
Menteşe: Bahattin Gümüş
Milas: Muhammet Tokat (Millet İttifakı)
Ortaca: Mehmet Sertkaya (Millet İttifakı)
Seydikemer: İbrahim Ertürk
Ula: Ümit Karaarslan
Yatağan: Halil Arslan (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)
Ortaca: Alim Uzundemir (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Fethiye: Nagehan Bulut
Bodrum: Mehmet Tosun
Ula: Bekir Tavas
Seydikemer: Eşref Şen
Dalaman: Sedat Kızıl
Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç
Datça: Levent Aslan
Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Sevgi Küpeli
Bodrum:Necati Utkan
Menteşe: Ali Durna
Milas: Mehmet Salih Ayaz
Marmaris: Ali Acar
Ortaca: İsmail Can Varol
Vatan Partisi
Büyükşehir: Günal Dal
Bodrum: Şeref Bozkurt
Dalaman: Hüseyin Türkay
Datça: Ayfer Özarslan
Fethiye: Selçuk Selvi
Kavaklıdere: Mehmet Özer
Köyceğiz: Ali İzcioğlu
Milas: Latif Akgül
Ortaca: Selahattin Kozak
Seydikemer: Ahmet Köse
Ula: Mehmet Tiryaki
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir: Halil Birinci
Bodrum: Ergün Bülten
Dalaman: Adil Göksel
Datça: Mustafa Bahadır
Fethiye: Zahide Zülal Yıldız
Kavaklıdere: Meral Bülten
Köyceğiz: Fatma Karasakal
Marmaris: Burak Karataşoğlu
Menteşe: Şenol Genç
Milas: Çetin Çukur
Ortaca: Osman Öztürk
Seydikemer: Perihan Kaplan
Ula: Fetehne Birol
Yatağan: Ercan Kuşçu
Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir: Caner Şahin
Bodrum: Cem Buksur
Yatağan:Engin Anbarcı
Ortaca: Fatma Arslan
Fethiye: Mehmet Özcan Yılmaz
Menteşe: Aydın Turan
Demokrat Parti
Büyükşehir: Mehmet Kocadon
Bodrum: İbrahim Kaynar
Dalaman: Beyhan Korkut
Milas: Ali Doğan Serçek
Ortaca: Hasan Karaçelik
Yatağan: Mehmet Serhat Serdaroğlu
Saadet Partisi
Büyükşehir: Turhan Tutumlu
Bodrum: Ahmet Ergin
Dalaman: Kemal Yurt
Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu
Fethiye: Hakkı Kavas
Kavaklıdere: Onur Can
Köyceğiz: Sayit Aydın
Marmaris: İlhan Özler
Menteşe: Ömer Yenice
Milas: Emin Eren
Ortaca: Bayram Çelik
Seydikemer: Hüseyin Karabulut
Ula: Gülfem Okur
Yatağan: Hayrettin Yaya
Bağımsız Adaylar
Muğla Büyükşehir Belediyesi: Behçet Saatcı
Muğla Büyükşehir Belediyesi: Müşteba Karamanoğlu
Menteşe: Cevdet Güven
Ortaca: Samahattin Nazlı
Ortaca: Zafer Kundakçı