Muğla'daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)



Bodrum: Tahir Ateş (Cumhur İttifakı)



Dalaman: Muhammet Karakuş (Cumhur İttifakı)



Fethiye: Muhittin Kayabaş (Cumhur İttifakı)



Kavaklıdere: Mehmet Demir (Cumhur İttifakı)



Köyceğiz: Kamil Ceylan (Cumhur İttifakı)



Marmaris: Serkan Yazıcı (Cumhur İttifakı)



Menteşe: Gültekin Akça (Cumhur İttifakı)



Milas: Barış Saylak (Cumhur İttifakı)



Seydikemer: Yakup Otgöz (Cumhur İttifakı)



Ula: İsmail Akkaya (Cumhur İttifakı)



Yatağan: Mustafa Toksöz (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Büyükşehir: Osman Gürün (Millet İttifakı)



Dalaman: Muhammet Şaşmaz



Bodrum: Ahmet Aras



Datça: Gürsel Uçar



Fethiye: Alim Karaca



Kavaklıdere: Kenan Ay (Millet İttifakı)



Köyceğiz: Hüseyin Erol (Millet İttifakı)



Marmaris: Mehmet Oktay (Millet İttifakı)



Menteşe: Bahattin Gümüş



Milas: Muhammet Tokat (Millet İttifakı)



Ortaca: Mehmet Sertkaya (Millet İttifakı)



Seydikemer: İbrahim Ertürk



Ula: Ümit Karaarslan



Yatağan: Halil Arslan (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)



Ortaca: Alim Uzundemir (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Fethiye: Nagehan Bulut



Bodrum: Mehmet Tosun



Ula: Bekir Tavas



Seydikemer: Eşref Şen



Dalaman: Sedat Kızıl



Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç



Datça: Levent Aslan



Demokratik Sol Parti



Büyükşehir: Sevgi Küpeli



Bodrum:Necati Utkan



Menteşe: Ali Durna



Milas: Mehmet Salih Ayaz



Marmaris: Ali Acar



Ortaca: İsmail Can Varol



Vatan Partisi



Büyükşehir: Günal Dal



Bodrum: Şeref Bozkurt



Dalaman: Hüseyin Türkay



Datça: Ayfer Özarslan



Fethiye: Selçuk Selvi



Kavaklıdere: Mehmet Özer



Köyceğiz: Ali İzcioğlu



Milas: Latif Akgül



Ortaca: Selahattin Kozak



Seydikemer: Ahmet Köse



Ula: Mehmet Tiryaki



Bağımsız Türkiye Partisi



Büyükşehir: Halil Birinci



Bodrum: Ergün Bülten



Dalaman: Adil Göksel



Datça: Mustafa Bahadır



Fethiye: Zahide Zülal Yıldız



Kavaklıdere: Meral Bülten



Köyceğiz: Fatma Karasakal



Marmaris: Burak Karataşoğlu



Menteşe: Şenol Genç



Milas: Çetin Çukur



Ortaca: Osman Öztürk



Seydikemer: Perihan Kaplan



Ula: Fetehne Birol



Yatağan: Ercan Kuşçu



Türkiye Komünist Partisi



Büyükşehir: Caner Şahin



Bodrum: Cem Buksur



Yatağan:Engin Anbarcı



Ortaca: Fatma Arslan



Fethiye: Mehmet Özcan Yılmaz



Menteşe: Aydın Turan



Demokrat Parti



Büyükşehir: Mehmet Kocadon



Bodrum: İbrahim Kaynar



Dalaman: Beyhan Korkut



Milas: Ali Doğan Serçek



Ortaca: Hasan Karaçelik



Yatağan: Mehmet Serhat Serdaroğlu



Saadet Partisi



Büyükşehir: Turhan Tutumlu



Bodrum: Ahmet Ergin



Dalaman: Kemal Yurt



Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu



Fethiye: Hakkı Kavas



Kavaklıdere: Onur Can



Köyceğiz: Sayit Aydın



Marmaris: İlhan Özler



Menteşe: Ömer Yenice



Milas: Emin Eren



Ortaca: Bayram Çelik



Seydikemer: Hüseyin Karabulut



Ula: Gülfem Okur



Yatağan: Hayrettin Yaya



Bağımsız Adaylar



Muğla Büyükşehir Belediyesi: Behçet Saatcı



Muğla Büyükşehir Belediyesi: Müşteba Karamanoğlu



Menteşe: Cevdet Güven



Ortaca: Samahattin Nazlı



Ortaca: Zafer Kundakçı