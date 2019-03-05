Muş’taki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Muş merkez: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)
Bulanık: Selami Aral (Cumhur İttifakı)
Hasköy: Hikmet Karayel
Korkut: Sami Pekbay
Malazgirt: Cengiz Altın (Cumhur İttifakı)
Varto: Mehmet Lütfi Turgut (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Muş merkez : Tansu Saraç
Hasköy: Nedret Paçal
Korkut: Atıf Demirtaş
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
Varto: Nazım Aykal
Milliyetçi Hareket Partisi
Hasköy: Cemal Orbay
Korkut: Kasım Ataman
İYİ Parti
Bulanık: Faruk Çebi (Millet İttifakı)
Hasköy: Çetin Elçi
Halkların Demokratik Partisi
Muş merkez : Sırrı Sakık
Bulanık: Adnan Topçu
Hasköy: Ersin Hergül
Korkut: Maşallah Çakır
Malazgirt: Erdal Çakar
Varto: Ülkü Baytaş
Saadet Partisi
Muş merkez : Sadık Aydın
Bulanık: Seyyid Abdulbaki Güven
Hasköy: Güven Baykal
Korkut: Mevlüt Furkan Altuntaş
Malazgirt: Nihat Taşer
Bağımsız Türkiye Partisi
Muş merkez : Fatih Aslan
Bulanık: Serpil Aydın
Hasköy: Abdullah Selçik
Korkut: Selami Gökalp
Demokratik Sol Parti
Muş merkez : Müzeyyen Okur
Vatan Partisi
Muş merkez : Cazım Yıldız
Demokrat Parti
Hasköy: Ersin Matpan
Büyük Birlik Partisi
Hasköy: Vural Tokmak
Türkiye Komünist Partisi
Muş Merkez: Levent Gök
Bulanık: Merve Sıla Güngören
Bağımsız adaylar
Muş Merkez: Ali Ziver Çakır
Muş Merkez : Şerefettin Yatcı
Bulanık: Hasan Çelik
Varto: Abdulbari Han
Varto :Doğan Dede
Malazgirt: Mehmet Kıvık
Muş’ta yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Muş’ta yarışacak adaylar belli oldu.
Muş’taki belediye başkanı adayları şunlar: