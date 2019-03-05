Muş’taki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Muş merkez: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)

Bulanık: Selami Aral (Cumhur İttifakı)

Hasköy: Hikmet Karayel

Korkut: Sami Pekbay

Malazgirt: Cengiz Altın (Cumhur İttifakı)

Varto: Mehmet Lütfi Turgut (Cumhur İttifakı)  

Cumhuriyet Halk Partisi

Muş merkez : Tansu Saraç

Hasköy: Nedret Paçal

Korkut: Atıf Demirtaş

Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

Varto: Nazım Aykal
 
Milliyetçi Hareket Partisi

Hasköy: Cemal Orbay

Korkut: Kasım Ataman 

İYİ Parti

Bulanık: Faruk Çebi (Millet İttifakı)

Hasköy: Çetin Elçi

Halkların Demokratik Partisi  

Muş merkez : Sırrı Sakık

Bulanık: Adnan Topçu

Hasköy: Ersin Hergül

Korkut: Maşallah Çakır

Malazgirt: Erdal Çakar

Varto: Ülkü Baytaş 

Saadet Partisi

Muş merkez : Sadık Aydın

Bulanık: Seyyid Abdulbaki Güven

Hasköy: Güven Baykal

Korkut: Mevlüt Furkan Altuntaş

Malazgirt: Nihat Taşer 

Bağımsız Türkiye Partisi

Muş merkez : Fatih Aslan

Bulanık: Serpil Aydın

Hasköy: Abdullah Selçik

Korkut: Selami Gökalp

Demokratik Sol Parti 

Muş merkez : Müzeyyen Okur

Vatan Partisi

Muş merkez : Cazım Yıldız 

Demokrat Parti

Hasköy: Ersin Matpan

Büyük Birlik Partisi

Hasköy: Vural Tokmak

Türkiye Komünist Partisi

Muş Merkez: Levent Gök

Bulanık: Merve Sıla Güngören

Bağımsız adaylar

Muş Merkez: Ali Ziver Çakır

Muş Merkez : Şerefettin Yatcı

Bulanık: Hasan Çelik

Varto: Abdulbari Han

Varto :Doğan Dede

Malazgirt: Mehmet Kıvık