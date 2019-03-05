Niğde'deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Niğde merkez: Emrah Özdemir

Ulukışla: Ali Uğurlu

Altunhisar: Abdullah Arıöz

Bor: Serkan Baran

Çiftlik: Serkan Güzel

Çamardı: Yavuz Soylu

Cumhuriyet Halk Partisi

Niğde merkez: Rasim Yılmaz

Ulukışla: Mustafa Ünal

Altunhisar: Abdi Mercan

Bor: Şenol Bengü

Çiftlik: Ramazan Taş

Çamardı: Osman Okcu

Milliyetçi Hareket Partisi

Niğde merkez: Hakan Er

Ulukışla: Ali Ünkesen

Altunhisar: Vedat Kirazcı

Bor: Mustafa Tecimer

Çiftlik: Fazlı Koç

Çamardı: Mehmet Alakuş

İYİ Parti

Niğde merkez: Mümin İnan

Altunhisar: Durmuş Acer

Bor: Rauf Ersin Daş

Çamardı: İbrahim Eroğlu

Saadet Partisi

Niğde merkez: Nihat Altıparmak

Ulukışla: Yusuf Bozdağ

Altunhisar: Cengiz Sevinç

Bor: Fatih Yetkin

Çiftlik: İbrahim Özsaraç

Çamardı: Rahim Emli

Türkiye Komünist Partisi

Niğde merkez: Ezgi Göçmen

Bor: Bayram Uluad

Vatan Partisi

Niğde merkez: Hasan Akşen

Demokratik Sol parti

Niğde merkez: Yusuf Kukul

Bağımsız Türkiye Partisi

Niğde merkez: Vahit Belge

Ulukışla: Faruk Belge

Altunhisar: Himmet Göktaş

Bor: İbrahim Dağgeri

Çiftlik: Niyazi Özkan

Çamardı: Karanfil Şenol

Demokrat Parti

Ulukışla: Sebat Tekeli

Bağımsız

Niğde merkez: Figen Üzer