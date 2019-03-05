Niğde'deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Niğde merkez: Emrah Özdemir
Ulukışla: Ali Uğurlu
Altunhisar: Abdullah Arıöz
Bor: Serkan Baran
Çiftlik: Serkan Güzel
Çamardı: Yavuz Soylu
Cumhuriyet Halk Partisi
Niğde merkez: Rasim Yılmaz
Ulukışla: Mustafa Ünal
Altunhisar: Abdi Mercan
Bor: Şenol Bengü
Çiftlik: Ramazan Taş
Çamardı: Osman Okcu
Milliyetçi Hareket Partisi
Niğde merkez: Hakan Er
Ulukışla: Ali Ünkesen
Altunhisar: Vedat Kirazcı
Bor: Mustafa Tecimer
Çiftlik: Fazlı Koç
Çamardı: Mehmet Alakuş
İYİ Parti
Niğde merkez: Mümin İnan
Altunhisar: Durmuş Acer
Bor: Rauf Ersin Daş
Çamardı: İbrahim Eroğlu
Saadet Partisi
Niğde merkez: Nihat Altıparmak
Ulukışla: Yusuf Bozdağ
Altunhisar: Cengiz Sevinç
Bor: Fatih Yetkin
Çiftlik: İbrahim Özsaraç
Çamardı: Rahim Emli
Türkiye Komünist Partisi
Niğde merkez: Ezgi Göçmen
Bor: Bayram Uluad
Vatan Partisi
Niğde merkez: Hasan Akşen
Demokratik Sol parti
Niğde merkez: Yusuf Kukul
Bağımsız Türkiye Partisi
Niğde merkez: Vahit Belge
Ulukışla: Faruk Belge
Altunhisar: Himmet Göktaş
Bor: İbrahim Dağgeri
Çiftlik: Niyazi Özkan
Çamardı: Karanfil Şenol
Demokrat Parti
Ulukışla: Sebat Tekeli
Bağımsız
Niğde merkez: Figen Üzer