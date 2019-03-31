Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, oyunu Bornova'da bulunan Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda 2327 nolu sandıkta eşi Ayşen Zeybekci, oğlu Atilla Şükrü Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Emre Özkan ile birlikte kullandı. Zeybekci'ye, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Nihat Zeybekci, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazanan İzmir olsun. İzmir kazansın diye yola çıktık. Biz gönüller yapmaya geldik diye yola çıktık. 4 aylık seçim kampanyasının sonunda oyumuzu kullandık. Milletin iradesinin üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar, saygı göstereceğimiz bir karar. Milletimiz isabetli bir karar verecektir. Diliyoruz ve temenni ediyoruz ki; İzmirimiz 21'inci yüzyıldaki şehirler yarışında yerini alsın. Onu hedefledik, onu amaçladık" dedi.



Türkiye ve millet için hayırlı olan seçim sonuçlarının çıkması temennisinde bulunan Nihat Zeybekci, şöyle devam etti: "Tüm teşkilatımız, gerek AK Parti, gerekse MHP teşkilatına hakikaten il başkanlarının nezdinde üstün gayret ve çalışmalarından dolayı, bütün mensupları ile çok teşekkür ediyoruz. İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir'e ve geleceğinize verin."



Ayşen Zeybekci de kazanan İzmir olmasını istediklerini söyledi.