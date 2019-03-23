AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Önüne gelen servisçi olamayacak, hak eden olacak. Sizlerin hakkını başkalarına vermeyeceğiz. Bu kadar açık" dedi.



Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Küçükbakkalköy Mahallesi Yanar Sokak'ta düzenlenen mitinge katıldı.



İstanbul trafiğinin çilesini en fazla çekenlerin servisçiler olduğunu anlatan Yıldırım, "Sabah erken başlıyor, gece geç saatlere kadar işçilerimizi, talebelerimizi, memurlarımızı iş yerine, okullarına, evlerine götürüyorsunuz. Kazandığınız paralar ananızın sütü gibi helal. Zor bir iş yapıyorsunuz. Sorumluluğunuz ağır. Her gün trafik stresi var. Sabrınızdan, metanetinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"ŞOFÖR BİR BABANIN EVLADI OLARAK KARŞINIZDAYIM"



Önüne gelenin servisçi olamayacağına, şartları ağırlaştıracaklarına vurgu yapan AK Parti'nin İstanbul adayı, "Başkasının işini yapanlar varsa onların da icabına bakmak bizim işimiz. Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak için buradayım. Şoför, otobüsçü, taksici bir babanın evladı olarak karşınızdayım. Bugüne kadar verdiğimiz hiçbir sözün altında kalmadım. Siz 31 Mart'ta yetki verirseniz başkan seçerseniz yapacağım iş şudur; önüne gelen servisçi olamayacak, hak eden olacak. Sizlerin hakkını başkalarına vermeyeceğiz. Bu kadar açık" diye konuştu.



Yıldırım, "Plakanızın, mesleğinizin değerini korumak benim boynumun borcudur" değerlendirmesinde bulundu.

"ELİMİZDEYSE SİLDİM GİTTİ"



Yaş sınırlamasından dolayı cezası bulunan şoförlerin varlığına işaret eden Yıldırım, "Bunun için kanun çıkacaksa takip edeceğiz, kanunu çıkartacağız. Kanun çıkartmak gerekmiyorsa bizim elimizdeyse sildim gitti" ifadesini kullandı.



Yıldırım, "Siz ne istiyorsanız onu yapacağız. Sizin istemediğiniz hiçbir şey yapmayız." dedi.



Yıldırım, taşıt kartlarının süresini 10 yıldan 30 yıla çıkaran sertifikayı oda başkanı Hamza Öztürk'e takdim etti. Öztürk de Yıldırım'a hediye verdi.