Ordu’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi 

Ordu Büyükşehir: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)

Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)

Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)

Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)

Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)

Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)

Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)

Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)

Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)

Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)

Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)

Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)

Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)

Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)

Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)

Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi 

Ordu Büyükşehir: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)

Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)

Altınordu: Birol Yılmaz (Millet İttifakı)

Aybastı: Özdilek Aydoğan 

Çamaş: Ahmet Kesik 

Çatalpınar: Osman Öztürk (Millet İttifakı)

Çaybaşı: Enver Kandemir (Millet İttifakı)

Fatsa: Ahmet Canbaz (Millet İttifakı)

Gölköy: Cengiz Sarıyer (Millet İttifakı)

Gülyalı: Ulaş Tepe (Millet İttifakı)

Gürgentepe: İsa Yazıcı (Millet İttifakı)

İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)

Kumru: Osman Cayak (Millet İttifakı)

Mesudiye: Yavuz Ekşi (Millet İttifakı)

Perşembe: Ata Alkan (Millet İttifakı)

Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi 

Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)

İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Aybastı: Yüksel Ahmet Tokat

Çamaş: Ahmet Özcan

Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)

Kabataş: Serdal Çotanak (Millet İttifakı)

Korgan: Ahmet Gediş 

Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi 

Ordu Büyükşehir: İdris Naim Şahin  

Akkuş: Harun Ustaoğlu 

Altınordu: Haluk Şensoy 

Aybastı: Bayram Gündoğar 

Çamaş: Sezgin Özkan 

Çatalpınar: Mehmet Kara  

Çaybaşı: Aydın Arslan 

Fatsa: Hüseyin Akot  

Gölköy: İsmail Tok 

Gülyalı: Halil Cebeci 

Gürgentepe: Kerim Çalışkan 

İkizce: Erol Kışla  

Kabadüz: Murat Güzelkaya 

Kabataş: Üzeyir Coşkun 

Korgan: Hasan Subaşı 

Kumru: Mehmet Dizek

Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan

Perşembe: Ömer Özbütün

Ulubey: Ümit Akdeniz

Ünye: Veysel İlhan

Demokrat Parti

Ordu Büyükşehir: Ercan Gündüz

Fatsa: Tarık Orhan

Demokratik Sol Parti

Ordu Büyükşehir: Aydın Ergün

Altınordu: Kezban Sönmez

Fatsa: Mehmet Baştürk

Kabadüz: Erbay Çeküç

Perşembe: Güven Günindi

Ünye: Fatih Günindi

Büyük Birlik Partisi 

Çamaş: Yusuf Türkeli

Çaybaşı: İsmet Yanık

Fatsa: Fatma Yümlü

İkizce: Osman Özkan

Korgan: Muhittin Açıcı

Mesudiye: Murat Şahin

Ünye: Yunus Zor 

Bağımsız Türkiye Partisi 

Ordu Büyükşehir: Fahri Özgen

Akkuş: Hüseyin Palavar

Altınordu: Ahmet Kahveci

Aybastı: Erdal Günyeli

Çamaş: Yusuf Korkmaz

Çatalpınar: Şahin Gül

Çaybaşı: Kenan Ekim

Fatsa: Muharrem Çamaş

Gölköy: Ergin ilhan

Gülyalı: Fatih Ay

Gürgentepe: Haydar Yücel

İkizce: Muammer Belen

Kabadüz: Bülent Çelik

Kabataş: Erdal Günyeli

Korgan: Hüseyin Yılmazlı

Kumru: Serhat Kaya

Mesudiye: Orhan Koç

Perşembe: Aytekin Kılıç  

Ulubey: Yasin Özen

Ünye: Vahit Bektaşoğlu

Vatan Partisi 

Ordu Büyükşehir: Kemal Sümbül

Altınordu: Osman Erdaş

Kabadüz: Demir Ali Kaya

Perşembe: Yusuf Kırmızı

Ulubey: İsmail Küçükkarahan

Ünye: Ali Furtuna

Türkiye Kominist Partisi 

Ordu Büyükşehir: Volkan Atılgan

Bağımsız adaylar

Ordu Büyükşehir: Murat İslam

Altınordu: Yener Turan

Aybastı: Emrah Karakaş

Korgan: Adem Çimiç

Perşembe: Taylan İskender

Ulubey: Alparslan Çalışkan

Ulubey: Nazmi Genç 