Ordu’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ordu Büyükşehir: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)
Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)
Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)
Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)
Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)
Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)
Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)
Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)
Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)
Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)
Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)
Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)
Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)
Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)
Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)
Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)
Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Ordu Büyükşehir: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)
Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)
Altınordu: Birol Yılmaz (Millet İttifakı)
Aybastı: Özdilek Aydoğan
Çamaş: Ahmet Kesik
Çatalpınar: Osman Öztürk (Millet İttifakı)
Çaybaşı: Enver Kandemir (Millet İttifakı)
Fatsa: Ahmet Canbaz (Millet İttifakı)
Gölköy: Cengiz Sarıyer (Millet İttifakı)
Gülyalı: Ulaş Tepe (Millet İttifakı)
Gürgentepe: İsa Yazıcı (Millet İttifakı)
İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)
Kumru: Osman Cayak (Millet İttifakı)
Mesudiye: Yavuz Ekşi (Millet İttifakı)
Perşembe: Ata Alkan (Millet İttifakı)
Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)
İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Aybastı: Yüksel Ahmet Tokat
Çamaş: Ahmet Özcan
Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)
Kabataş: Serdal Çotanak (Millet İttifakı)
Korgan: Ahmet Gediş
Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Ordu Büyükşehir: İdris Naim Şahin
Akkuş: Harun Ustaoğlu
Altınordu: Haluk Şensoy
Aybastı: Bayram Gündoğar
Çamaş: Sezgin Özkan
Çatalpınar: Mehmet Kara
Çaybaşı: Aydın Arslan
Fatsa: Hüseyin Akot
Gölköy: İsmail Tok
Gülyalı: Halil Cebeci
Gürgentepe: Kerim Çalışkan
İkizce: Erol Kışla
Kabadüz: Murat Güzelkaya
Kabataş: Üzeyir Coşkun
Korgan: Hasan Subaşı
Kumru: Mehmet Dizek
Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan
Perşembe: Ömer Özbütün
Ulubey: Ümit Akdeniz
Ünye: Veysel İlhan
Demokrat Parti
Ordu Büyükşehir: Ercan Gündüz
Fatsa: Tarık Orhan
Demokratik Sol Parti
Ordu Büyükşehir: Aydın Ergün
Altınordu: Kezban Sönmez
Fatsa: Mehmet Baştürk
Kabadüz: Erbay Çeküç
Perşembe: Güven Günindi
Ünye: Fatih Günindi
Büyük Birlik Partisi
Çamaş: Yusuf Türkeli
Çaybaşı: İsmet Yanık
Fatsa: Fatma Yümlü
İkizce: Osman Özkan
Korgan: Muhittin Açıcı
Mesudiye: Murat Şahin
Ünye: Yunus Zor
Bağımsız Türkiye Partisi
Ordu Büyükşehir: Fahri Özgen
Akkuş: Hüseyin Palavar
Altınordu: Ahmet Kahveci
Aybastı: Erdal Günyeli
Çamaş: Yusuf Korkmaz
Çatalpınar: Şahin Gül
Çaybaşı: Kenan Ekim
Fatsa: Muharrem Çamaş
Gölköy: Ergin ilhan
Gülyalı: Fatih Ay
Gürgentepe: Haydar Yücel
İkizce: Muammer Belen
Kabadüz: Bülent Çelik
Kabataş: Erdal Günyeli
Korgan: Hüseyin Yılmazlı
Kumru: Serhat Kaya
Mesudiye: Orhan Koç
Perşembe: Aytekin Kılıç
Ulubey: Yasin Özen
Ünye: Vahit Bektaşoğlu
Vatan Partisi
Ordu Büyükşehir: Kemal Sümbül
Altınordu: Osman Erdaş
Kabadüz: Demir Ali Kaya
Perşembe: Yusuf Kırmızı
Ulubey: İsmail Küçükkarahan
Ünye: Ali Furtuna
Türkiye Kominist Partisi
Ordu Büyükşehir: Volkan Atılgan
Bağımsız adaylar
Ordu Büyükşehir: Murat İslam
Altınordu: Yener Turan
Aybastı: Emrah Karakaş
Korgan: Adem Çimiç
Perşembe: Taylan İskender
Ulubey: Alparslan Çalışkan
Ulubey: Nazmi Genç