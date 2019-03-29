Sabahattin Cevheri, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayan HDP ve CHP'nin de Cevheri'yi destekleyecekleri öğrenildi.
SABAHATTİN CEVHERİ KİMDİR?
1 Ocak 1950'de Şanlıurfa'da doğan Sabahattin Cevheri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dış Ticaret Bölümü'nü bitirdi.
Serbest ticaret ve çiftçilikle uğraştı. Şanlıurfaspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu.
Evli ve 3 çocuk babası olan Sabahattin Cevheri, 23. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği de yaptı.