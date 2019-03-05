Sakarya’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)
Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı)
Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı)
Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı)
Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı)
Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı)
Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı)
Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı)
Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı)
Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı)
Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı)
Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı)
Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı)
Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı)
Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı)
Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Adapazarı: İsmahil Kılıç
Arifiye: Güngör Baş (Millet İttifakı)
Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı)
Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı)
Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı)
Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı)
Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı)
Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı)
Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cihan Kolip (Millet İttifakı)
Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı)
Adapazarı: Aydoğan Arslan
Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı)
Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı)
Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı)
Hendek: Ahmet Merçan (Millet İttifakı)
Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı)
Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay
Adapazarı: Abidin Birinci
Akyazı: Selman Demirtaş
Arifiye: İsmail Kul
Erenler: Abdullah Satır
Ferizli: Halim Aşık
Geyve: Fikret Özer
Hendek: Yasir Yüksek
Karapürçek: Mehmet Ali Gedik
Karasu: Kerim Ali Aksoy
Kaynarca: Ergün Öztürk
Kocaali: Azem Emanet
Pamukova: İbrahim Güven Övün
Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu
Serdivan: Mecit Para
Söğütlü: Özdemir Özcan
Taraklı: Veysel Güneş
Büyük Birlik Partisi
Adapazarı: Eray Yeşilçimen
Hendek: Turgut Babaoğlu
Karasu: Mehmet İspiroğlu
Kaynarca: Mustafa Boğaz
Karapürçek: Hasan Cavit Karslı
Akyazı: Naim Yolçu
Erenler: Uğur Başsöz
Pamukova: Gürbüz Pertev
Söğütlü: Hatice Yılmaz
Ferizli: Ramazan Demiroğlu
Serdivan: Ahmet Bilgili
Kocaali: Hüseyin Can
Sapanca: Kadir Can
Taraklı: İbrahim Tüfekçi
Geyve: Mehmet Karcı
Arifiye: Hakan Yazıcı
Bağımsız Türkiye Partisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fuat Özbay
Taraklı: Mahir Tokat
Söğütlü: Saadet Özdemir
Serdivan: Sıtkı Demirci
Sapanca: Murat Bayraktar
Pamukova: İsmail Hakkı Çapoğlu
Karasu: Caner Yatar
Kocaali: Ziya Dinek
Karapürçek: Suat Bel
Hendek: Ahmet Sinan Kesici
Geyve: Mehmet Değer
Ferizli: Haydar Hüseyin Özcan
Erenler: Merve Değirmen
Arifiye: İshak Koçak
Akyazı: Süleyman Pekdemir
Adapazarı: Erol Sak
Türkiye Komünist Partisi:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Suat Ungan
Vatan Partisi:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ali Aşkar
Demokrat Parti:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Karabaş
Taraklı: Hızır Acar
Söğütlü: Ali Ökten
Serdivan: Zeki Mayasılcı
Sapanca: Hülya Lüleci
Kaynarca: İsa Soysal
Hendek: Gökhan Yusuf Yetimoğlu
Geyve: Basri Bölükbaş
Ferizli: Zeki Kuru
Erenler: Bülent Akca
Arifiye: Taşkın Ömür
Akyazı: Erol Erdem
Adapazarı: Ekrem Birer
Halkların Demokratik Partisi:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Yaşar Karataş
Erenler: Fethi Doğan
Demokratik Sol Parti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Necati Eker
Taraklı: Muharrem Yaman
Söğütlü: Gülten Sert
Serdivan: İsmail Kaya
Sapanca: Asiye Örden
Pamukova: Zeki Gültekin
Hendek: Nizamettin Sağkol
Geyve: Kadir Kahyaoğlu
Ferizli: Ümit Özdemir
Erenler: Selehattin Demir
Arifiye: Sabriye Eker
Adapazarı: Tanju Peker
Bağımsız adaylar
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Kaşkaş, Murat Taksim, Selim Çatallar
Serdivan: Turan Tekbay
Sapanca: Oya Arapoğlu
Pamukova: İrfan Metin
Adapazarı: Cem Bükülmez
Sakarya’da yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Sakarya’da yarışacak adaylar belli oldu.
Sakarya’daki belediye başkanı adayları şunlar: