Samsun'daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)
19 Mayıs: Osman Topaloğlu (Cumhur İttifakı)
Atakum: Zihni Şahin (Cumhur İttifakı)
Ayvacık: Halil Kalaycı (Cumhur İttifakı)
Bafra: Hamit Kılıç (Cumhur İttifakı)
Canik: İbrahim Sandıkçı (Cumhur İttifakı)
Çarşamba: Halit Doğan (Cumhur İttifakı)
Havza: Sebahattin Özdemir (Cumhur İttifakı)
İlkadım: Erdoğan Tok (Cumhur İttifakı)
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu (Cumhur İttifakı)
Ladik: Nurhan Yapıcı Özel (Cumhur İttifakı)
Salıpazarı: Halil Akgün (Cumhur İttifakı)
Tekkeköy: Hasan Togar (Cumhur İttifakı)
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (Cumhur İttifakı)
Yakakent: Hüseyin Kıyma (Cumhur İttifakı)
Terme: Ali Kılıç (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Alaçam: Fuat Canbaz (Millet İttifakı)
Atakum: Cemil Deveci (Millet İttifakı)
Bafra: Kemal Bütüner
Çarşamba: Altan Karabulut (Millet İttifakı)
Havza: Mehtap Yeşilbaş (Millet İttifakı)
Tekkeköy: Tansu Çıkış
Vezirköprü: Onur Bayburtlu (Millet İttifakı)
Yakakent: Ramazan Şensoy (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı)
Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Büyükşehir Belediyesi: Hayati Tekin (Millet İttifakı)
19 Mayıs: Ahmet Topal (Millet İttifakı)
Asarcık: Bahri Köşüş (Millet İttifakı)
Ayvacık: İsmet Çapaş (Millet İttifakı)
Bafra: Rızvan Aksoy
Canik: Atıf Yiğit (Millet İttifakı)
Kavak: Şerif Ün (Millet İttifakı)
Ladik: İbrahim Ünsal (Millet İttifakı)
İlkadım: Necattin Demirtaş (Millet İttifakı)
Salıpazarı: Refaettin Karaca (Millet İttifakı)
Tekkeköy: Mustafa Candal
Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Salih Şen
19 Mayıs: Yakup Demir
Alaçam: Ahmet Mücahid Yıldız
Asarcık: Seyitahmet Akkuş
Atakum: Serdar Şen
Ayvacık: Cengiz Keskin
Bafra: Mustafa Harman
Canik: Ali Şener
Çarşamba: Sebahattin Sancar
Havza: Şenol Tunçay
İlkadım: Şerif Altundal
Kavak: Remzi Sarak
Ladik: Yalçın Kaya Oğuz
Salıpazarı: Ali Turhan
Tekkeköy: Şükrü Yavuz
Terme: Ali Yüksel
Vezirköprü: Fahreddin Kılıç
Yakakent: Sinan Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Belma Nur Kartal
İlkadım: Ferdi Ak
Demokrat Parti
Büyükşehir Belediyesi: Fethi Zeki Sayar
Alaçam: Atalay Yılmaz
Atakum: Meral Şenocak
Ayvacık: Yaşar Çakıroğlu
Bafra: Fatih Aydoğan
Canik: Ramazan Atar
Çarşamba: Dudu Öztürk
Havza: Turgay Saat
İlkadım: Mustafa Kemal Kumbasar
Kavak: Gündüz Söylemez
Salıpazarı: Nurcan Atik
Tekkeköy: Hasan Özdağ
Yakakent: Emin Şensoy
Vatan Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Alemdaroğlu
Demokratik Sol Parti
Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Koç
19 Mayıs: Serdar Falcıoğlu
Alaçam: Aziz Ak
Asarcık: Tarık Er
Atakum: Devrim İpekdal
Bafra: Zeynep Çiçek
Canik: Erkan Gökçen
Çarşamba: İbrahim Sağlam
Havza: Temel Terme
İlkadım: Murat Falcıoğlu
Kavak: Abdullah Haşim Öner
Ladik: Mahmut Mustafa Başaran
Salıpazarı: Yeşim Karakaya
Tekkeköy: Niyazi Odabaş
Terme: Yunus Soylu
Vezirkörpü: Murat Arabacı
Yakakent: Hasan Recai Geritabak
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Bekir Uslucan
19 Mayıs: Ali Karamahmutoğlu
Alaçam: Mahmut Durgun
Asarcık: Mustafa Kurt
Atakum: Hüsnüye Kömürlü
Ayvacık: Cemal Pala
Bafra: Sezai Şahin
Canik: Yusuf Kurt
Çarşamba: Hayri Ayan
İlkadım: Lisan Yolay
Kavak: Seydi Ahmet Erat
Ladik: Nermin Yolay
Salıpazarı: Sadık Altay
Tekkeköy: Kamil Yenen
Terme: Suat Küçükdursun
Vezirköprü: Satılmış Gülhan
Yakakent: Bülent Küçükçakır
Büyük Birlik Partisi
Alaçam: Haydar Yıldırım
Ayvacık: Erdal Avcı
Canik: Kemal Saral
Çarşamba: Ertan Sağlam
Salıpazarı: Mehmet Zengin
Terme: Hüseyin Ar
Vezirköprü: Fatih Ay
Yakakent: Salih Seven
Bağımsız Adaylar
Büyükşehir Belediyesi: Erhan Usta
Asarcık: Necip Endes
Havza: Mustafa Turhan, Mahmut Karahan
İlkadım: Şaban İşenç
Kavak: Muzaffer Candemir
Ladik: Ahmet Devlethan
Tekkeköy: Özcan Büyük