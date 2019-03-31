Yerel seçimlerde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi.

Bazı illerde kıyasıya bir mücadele var. Ankara'da sandıkların yüzde 68'den fazlası açıldı. CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 49,70 ile yarışı önde götürüyor. AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin oy oranı ise yüzde 47,85.

Mücadelenin başa baş geçtiği diğer iller şöyle:

Giresun: Sandıkların yüzde 99,5'i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu (%49,05) yarışı kazandı. CHP adayı Kerim Aksu ise oyların %48,55'ini aldı.



Karaman: Sandıkların tamamı açıldı. MHP adayı Savaş Kalaycı geçerli oyların yüzde 38,78'ini aldı. AK Parti adayı M.Sami Şahin'in oy oranı ise 38,78 oldu.

Mersin: CHP adayı Vahap Seçer (41,84) MHP adayı Hamit Tuna (%41,39)



Balıkesir: AK Parti adayı Yücel Yılmaz (%47,99) İYİ Parti adayı İsmail Ok (%47,01)



Yalova: CHP adayı Vefa Salman (%46,02) AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak (% 45,67)

Iğdır: HDP adayı Yaşar Akkuş (%48,32) MHP adayı İsa Yaşar Tezel (%48,13)

Kırklareli: Bağımsız aday M. Siyam Kesimoğlu (%37,39) MHP adayı Derya Bulut (%37,02)