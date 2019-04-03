İstanbul Sarıyer'de, İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine, sandık kurullarınca geçersiz kabul edilen oylar yeniden sayılacak.



AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu tarafından Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na sunulan dilekçede, büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy kullanılan tüm sandıklarda AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'a verilen 6 bin 351 oy geçerli olmasına rağmen geçersiz sayılarak kayda geçirildiği belirtildi.



Bu oylara ilişkin sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerce sandık başında yapılan itirazların sandık kurullarınca dikkate alınmadığı aktarılan dilekçede, "Söz konusu sandıklarda müşahitlerimiz tarafından yapılan gözlemler neticesinde, geçersiz sayılan 6 bin 351 oyun tamamı partimize ait olup bunlardan bir kısmı oy pusulasının lekeli olması, açılırken kazaen yırtılması, oy pusulasının birinde iki ayrı partiye tercihte bulunmuş olunması halinde büyükşehir belediye başkanlığı oy pusulasının geçersiz sayılması, muhtarlık oy pusulasından iki tane çıkması nedeniyle geçersiz sayılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Cevahiroğlu tarafından verilen ayrı bir dilekçede de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin oy pusulalarının tüm sandıklarda yeniden sayılması talep edildi.

SARIYER SEÇİM SONUÇLARI



AK Parti'nin bu talepleri Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca değerlendirildi.



İlçe Seçim Kurulu, tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarının sayılmasına ilişkin talebi, "somut deliller sunulmadığı" gerekçesiyle yerinde görmedi. Bu itirazı reddeden kurulun kararına AK Parti üyesi ve memur üyeler muhalefet etti.



AK Parti'nin geçersiz oylarla ilişkin itirazının seçime katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının lehine olabileceğini değerlendiren ilçe seçim kurulu, tüm sandıklardaki geçersiz oyların yeniden incelenmesini uygun gördü.



Seçim kurulu, sandık kurullarınca geçersiz sayılan tüm oyların seçime katılan tüm partilere şamil olmak üzere yeniden sayılmasının kabulüne karar verdi. Kurulun bu kararına CHP, HDP ve Saadet Partisi üyeleri muhalif kaldı.



Toplam 210 bin 512 oyun kullanıldığı Sarıyer'deki geçersiz oyların sayısının 5 bin 367 olduğu açıklanmıştı.