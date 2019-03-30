Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) 31 Mart yerel seçimlerine yönelik tedbirleri, geçen seçimlerde olduğu gibi bu yıl da kurum bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden (USOM) 100'e yakın personelle yürütecek.



Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü’nün haberine göre, MİT, Emniyet ve Jandarma birimlerinden temsilcilerin de görev alacağı merkezden Türkiye'nin siber hareketliliği izlenecek.



Seçim öncesinde Twitter ve Facebook gibi platformlarda sahte hesaplarda artış tespit eden BTK yetkilileri, seçim günü de bu hesapları takip edecek ve olası manipülatif hareketlere karşı gerek görülürse işlem yapılacak. Vatandaşları kin ve öfkeye yönlendirecek, kışkırtacak her türlü paylaşımı izleyecek olan BTK, sosyal medya şirketleriyle de birlikte çalışma yürütecek.



Facebook, Google, YouTube ve Twitter'ın yöneticileriyle irtibata geçilirken, karar alma mekanizmalarını hızlı işletmeleri uyarısında bulunuldu.



OPERATÖRLER DE ÖNLEM ALDI



BTK, Türkiye genelinde iletişim şebekesinin kesintisiz şekilde sürmesi için de servis sağlayıcılar Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile çeşitli toplantılar yaparak, gerekli önlemler alındı. Video konferanslar yoluyla da İstanbul ve diğer illerdeki çalışmalar takip edilecek.