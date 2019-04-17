İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) üyesi bir grup, İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı.



CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Kani Beko, eski CHP milletvekili Süleyman Çelebi ile sendika temsilcilerinin yer aldığı grup adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gerçekleştirdi.



Seçimin asıl muhatabının emekçiler ve işçiler olduğunu belirten Çerkezoğlu, İstanbul'daki seçimlerin ardından yaşanan sürecin hukuksuzluklar barındırdığını savundu.



Yetkili kurulları demokrasi ve hukuka uymaya çağırmak için toplandıklarını, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini aktaran Çerkezoğlu, tüm sendika ve sivil toplum kuruluşlarına ulaştırılmak üzere imza metni hazırladıklarını da dile getirdi.



Çerkezoğlu'nun okuduğu imza metninde, "İstanbul'da sandıkların açılmasının ardından yaşananlar, bir hakkın kullanımı sınırını aşmış, yurttaşların iradesine karşı devletin tüm kurumlarını seferber ettiği tehlikeli bir girişime dönüşmüştür. Ayrıca aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri taşıyanların seçildikten sonra seçilme haklarının engellenmesi de tümüyle hukuksuzdur" iddiaları yer aldı.