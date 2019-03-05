Yerel seçimlerde Siirt'teki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Siirt merkez: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)

Kurtalan: Nevzat Karaatay

Eruh: Cevher Çiftçi

Pervari: Teyyar Özcan

Şirvan: Necat Cellek

Baykan: Mehmet Ali Erol

Tillo: İdham Aydın

Gökçebağ beldesi: Emin Aydın

Beğendik beldesi: Gürgün Özdemir

Atabağı beldesi: Tayyar Lale

Kayabağlar beldesi: Salim Seven

Veyselkarani beldesi: Şakir Akkurt

Cumhuriyet Halk Partisi

Siirt merkez: Şakir Sula

Kurtalan: Necat Ayaz

Pervari: Şevket Beytekin

Şirvan: Mehmet Otağ

Baykan: Kadir Taşkın

Gökçebağ beldesi: Abdulkerim Karataş

Atabağı beldesi: Muammer Canbulat

Milliyetçi Hareket Partisi

Kurtalan: Bedirhan Lale

Şirvan: Deniz Cellek

Baykan: Hasan Söyüncü

Tillo: Fırat Çokan

Gökçebağ beldesi: Hasan Balık

Kayabağlar beldesi: Abdulaziz Yiğit

Veyselkarani beldesi: Abdullah Ayman

İYİ Parti

Siirt merkez: Ahmet Özgür

Kurtalan: Lokman Dilek

Eruh: Resul Güneş

Pervari: İsmail Bilen

Şirvan: Yusuf İncecik

Baykan: Metin Söyüncü

Tillo: Davut Dalkılıç

Halkların Demokratik Partisi

Siirt merkez: Berivan Helen Işık

Kurtalan: Baran Akgül

Eruh: Celile Babaoğlu

Baykan: Remzi Sarsılmaz

Gökçebağ beldesi: Serhat Çiçek

Beğendik beldesi: Düjvar Olaş

Kayabağlar beldesi: Abdulkerim Polat

Veyselkarani beldesi: Hüsnü Sevimli

Saadet Partisi

Siirt merkez: Seyfettin Kol

Kurtalan: Furkan Öcal

Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin

Pervari: Süleyman Poyraz

Şirvan: Refik Öztürkan

Baykan: Zeki Göktaş

Tillo: Mustafa Kaçmaz

Gökçebağ beldesi: Nurettin Evin

Beğendik beldesi: Yunus Tutkun

Kayabağlar beldesi: Mehmet Nafi Sevgili

Veyselkarani beldesi: Murat Akgün

Bağımsız Türkiye Partisi

Siirt merkez: Enes Bozkurt

Kurtalan: İlhami Yalçın

Eruh: Nimet Say Özçelik

Pervari: Bilal Kılıç

Şirvan: Murat Kılıç

Baykan: Fatih Akpınar

Tillo: Gülsüm Gebel

Beğendik beldesi: Bilal Kılıç

Türkiye Komünist Partisi

Siirt merkez: Müge Gönüllü

Demokrat Parti

Siirt merkez: Nedim Pektaş

Demokratik Sol Parti

Siirt merkez: Ali Bergin

Bağımsızlar

Baykan: Faruk Okulevi

Tillo: Mehmet Emin Aydın, Selahattin Arslanbuğul

Gökçebağ beldesi: Sabri Aydın