Yerel seçimlerde Siirt'teki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Siirt merkez: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)
Kurtalan: Nevzat Karaatay
Eruh: Cevher Çiftçi
Pervari: Teyyar Özcan
Şirvan: Necat Cellek
Baykan: Mehmet Ali Erol
Tillo: İdham Aydın
Gökçebağ beldesi: Emin Aydın
Beğendik beldesi: Gürgün Özdemir
Atabağı beldesi: Tayyar Lale
Kayabağlar beldesi: Salim Seven
Veyselkarani beldesi: Şakir Akkurt
Cumhuriyet Halk Partisi
Siirt merkez: Şakir Sula
Kurtalan: Necat Ayaz
Pervari: Şevket Beytekin
Şirvan: Mehmet Otağ
Baykan: Kadir Taşkın
Gökçebağ beldesi: Abdulkerim Karataş
Atabağı beldesi: Muammer Canbulat
Milliyetçi Hareket Partisi
Kurtalan: Bedirhan Lale
Şirvan: Deniz Cellek
Baykan: Hasan Söyüncü
Tillo: Fırat Çokan
Gökçebağ beldesi: Hasan Balık
Kayabağlar beldesi: Abdulaziz Yiğit
Veyselkarani beldesi: Abdullah Ayman
İYİ Parti
Siirt merkez: Ahmet Özgür
Kurtalan: Lokman Dilek
Eruh: Resul Güneş
Pervari: İsmail Bilen
Şirvan: Yusuf İncecik
Baykan: Metin Söyüncü
Tillo: Davut Dalkılıç
Halkların Demokratik Partisi
Siirt merkez: Berivan Helen Işık
Kurtalan: Baran Akgül
Eruh: Celile Babaoğlu
Baykan: Remzi Sarsılmaz
Gökçebağ beldesi: Serhat Çiçek
Beğendik beldesi: Düjvar Olaş
Kayabağlar beldesi: Abdulkerim Polat
Veyselkarani beldesi: Hüsnü Sevimli
Saadet Partisi
Siirt merkez: Seyfettin Kol
Kurtalan: Furkan Öcal
Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin
Pervari: Süleyman Poyraz
Şirvan: Refik Öztürkan
Baykan: Zeki Göktaş
Tillo: Mustafa Kaçmaz
Gökçebağ beldesi: Nurettin Evin
Beğendik beldesi: Yunus Tutkun
Kayabağlar beldesi: Mehmet Nafi Sevgili
Veyselkarani beldesi: Murat Akgün
Bağımsız Türkiye Partisi
Siirt merkez: Enes Bozkurt
Kurtalan: İlhami Yalçın
Eruh: Nimet Say Özçelik
Pervari: Bilal Kılıç
Şirvan: Murat Kılıç
Baykan: Fatih Akpınar
Tillo: Gülsüm Gebel
Beğendik beldesi: Bilal Kılıç
Türkiye Komünist Partisi
Siirt merkez: Müge Gönüllü
Demokrat Parti
Siirt merkez: Nedim Pektaş
Demokratik Sol Parti
Siirt merkez: Ali Bergin
Bağımsızlar
Baykan: Faruk Okulevi
Tillo: Mehmet Emin Aydın, Selahattin Arslanbuğul
Gökçebağ beldesi: Sabri Aydın