Yerel seçimlerde Sinop’taki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sinop merkez: Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)

Boyabat: Şefik Çakıcı

Erfelek: Mehmet Uzun 

Ayancık: Recep Ak 

Gerze: Cevat Şensoy 

Saraydüzü: Hasan Peker 

Durağan: Ahmet Kılıçaslan 

Dikmen: Adnan Acar 

Türkeli: Veysel Şahin 

Cumhuriyet Halk Partisi

Sinop Merkez : Barış Ayhan (Millet İttifakı)

Dikmen: Saim İstanbullu 

Gerze: Osman Belovacıklı 

Erfelek: Muzaffer Şimşek 

Ayancık : Hayrettin Kaya 

Durağan: Mustafa Eker

Milliyetçi Hareket Partisi

Türkeli: Halil Dilek Özcan 

Durağan: Fehmi Dalkılıç 

Saraydüzü: İbrahim Kanber 

Gerze: Kerim Ulusoy 

Dikmen: Vedat Dağlı 

Ayancık: Özay Çetin 

Boyabat: Şükrü Kaya 

Erfelek: Abdurahman Gülen

İYİ Parti

Boyabat : Hasan Kara 

Gerze: Cemal Yıldız 

Durağan: Ümit Demir 

Saraydüzü : Kadir Çiçek

Saadet Partisi

Sinop Merkez: Sefa Yalın 

Ayancık: Cumhur Övet 

Boyabat: Birol Aydın 

Dikmen: Bekir Aydın 

Durağan: Necati Çördükçü 

Erfelek: Yücel Tuna 

Gerze Mehmet Ali Yavuz 

Saraydüzü: Basri Baş 

Türkeli: İsmail Özcan

Demokrat Parti 

Sinop merkez: Orhan Sarı  

Büyük Birlik Partisi

Türkeli: Şerife Fener  

Bağımsız Türkiye Partisi

Sinop merkez: Hüseyin Gül 

Boyabat: Hasan Kaya 

Türkiye Komünist Partisi

Sinop merkez: Cazım Akray 

Vatan Partisi

Sinop merkez: Sebahattin Canık 

Demokratik Sol Parti

Sinop merkez: Ahmet Nur Ceylanlı  

Türkeli: Recep Keser 

Boyabat: Davut Çalhan 

Bağımsız adaylar

Sinop merkez: Mete Çağdaş 

Türkeli: Haşim Özcan 