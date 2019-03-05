Yerel seçimlerde Sinop’taki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sinop merkez: Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)
Boyabat: Şefik Çakıcı
Erfelek: Mehmet Uzun
Ayancık: Recep Ak
Gerze: Cevat Şensoy
Saraydüzü: Hasan Peker
Durağan: Ahmet Kılıçaslan
Dikmen: Adnan Acar
Türkeli: Veysel Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi
Sinop Merkez : Barış Ayhan (Millet İttifakı)
Dikmen: Saim İstanbullu
Gerze: Osman Belovacıklı
Erfelek: Muzaffer Şimşek
Ayancık : Hayrettin Kaya
Durağan: Mustafa Eker
Milliyetçi Hareket Partisi
Türkeli: Halil Dilek Özcan
Durağan: Fehmi Dalkılıç
Saraydüzü: İbrahim Kanber
Gerze: Kerim Ulusoy
Dikmen: Vedat Dağlı
Ayancık: Özay Çetin
Boyabat: Şükrü Kaya
Erfelek: Abdurahman Gülen
İYİ Parti
Boyabat : Hasan Kara
Gerze: Cemal Yıldız
Durağan: Ümit Demir
Saraydüzü : Kadir Çiçek
Saadet Partisi
Sinop Merkez: Sefa Yalın
Ayancık: Cumhur Övet
Boyabat: Birol Aydın
Dikmen: Bekir Aydın
Durağan: Necati Çördükçü
Erfelek: Yücel Tuna
Gerze Mehmet Ali Yavuz
Saraydüzü: Basri Baş
Türkeli: İsmail Özcan
Demokrat Parti
Sinop merkez: Orhan Sarı
Büyük Birlik Partisi
Türkeli: Şerife Fener
Bağımsız Türkiye Partisi
Sinop merkez: Hüseyin Gül
Boyabat: Hasan Kaya
Türkiye Komünist Partisi
Sinop merkez: Cazım Akray
Vatan Partisi
Sinop merkez: Sebahattin Canık
Demokratik Sol Parti
Sinop merkez: Ahmet Nur Ceylanlı
Türkeli: Recep Keser
Boyabat: Davut Çalhan
Bağımsız adaylar
Sinop merkez: Mete Çağdaş
Türkeli: Haşim Özcan