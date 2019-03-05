Şırnak’taki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Şırnak: Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)

Balveren beldesi: Abdulaziz Bayram (Cumhur İttifakı)

Kasrik beldesi: Mehmet Şanlı (Cumhur İttifakı)

Kumçatı beldesi: Nimet Demir (Cumhur İttifakı)

Beytüşşebap: Habip Aşan (Cumhur İttifakı)

Cizre: Eşref Müjde  (Cumhur İttifakı)

Güçlükonak: Bahattin Aktuğ (Cumhur İttifakı)

Fındık Beldesi: Abdulselam İmre (Cumhur İttifakı)

İdil: İsmail Genç  (Cumhur İttifakı)

Karalar beldesi: Halef İnan (Cumhur İttifakı)

Sırtköy beldesi: Abdulkadir Balıca (Cumhur İttifakı)

Silopi: İbrahim Tayşun  (Cumhur İttifakı)

Çalışkan beldesi: Nadir Tosun (Cumhur İttifakı)

Başverimli beldesi: Medeni Tatar (Cumhur İttifakı) 

Görümlü beldesi: Ruşen Tellioğlu  (Cumhur İttifakı)

Uludere: Sait Ürek  (Cumhur İttifakı)

Hilal beldesi: Cevher Benek (Cumhur İttifakı)

Uzungeçit beldesi: Cemil Yıldız (Cumhur İttifakı) 

Şenoba beldesi: Alihan Babat (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi 

Şırnak: Osman Can

Balveren beldesi: Ahmet Ertak

Kasrik beldesi: Nedim Bilik

İdil: Fikret Ağırman

Karalar beldesi: Ekrem Sağlam 

Silopi: Cemal Cengiz

Başverimli beldesi: Süleyman Bayrak

Çalışkan beldesi:Hasan Mete

Görümlü beldesi:Muhsin Özdemir

Uludere: Salih Tanık

Şenoba beldesi: Sabri Babat

Uzungeçit beldesi: Ramazan Karasu 

Halkların Demokratik Partisi

Şırnak: Hişyar Uysal

Beytüşşebap: Cahit Özkan

Güçlükonak: M. Emin Kılıç

Kumçatı beldesi: Dursun Çakır

Kasrik Beldesi: Ali Aktaş

Sırtköy beldesi: Mehmet Ballicak

Balveren beldesi: Şihmus Sidar

Cizre: Mehmet Ziriğ

Silopi: Sülayman Şavluk

İdil: Niyazi Çevrim

Fındık beldesi: Ahmet İmre

Uludere: Selahattin Ürün 

Saadet Partisi

Şırnak: Orhan Ürün

Balveren beldesi: Mücahit Sansür

Kasrik beldesi: Metin Şanlı

Kumçatı beldesi: Ahmet Yasin Fırat

Uludere: Mücahit Sarımsakçı

Hilal beldesi: Çağrı Kandemir

Şenoba beldesi: Tayyip Emre Erdem

Uzungeçit beldesi: Cangir Bayram

Beytüşşebap : Abdullah Enes

Cizre: Feyroz Bozkurt

Güçlükonak: Uğur Güzel

Fındık Beldesi: Necmettin Fatih Altıntaş

İdil: Yasin Bakır

Karalar beldesi: Hasan Turgut

Sırtköy beldesi:Mehmet Esen

Silopi: Enes Yılmaz

Başverimli beldesi: Mehmet Enes Akkumu

Çalışkan beldesi: Mehmet Sadullah Güven