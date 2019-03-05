Şırnak’taki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şırnak: Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)
Balveren beldesi: Abdulaziz Bayram (Cumhur İttifakı)
Kasrik beldesi: Mehmet Şanlı (Cumhur İttifakı)
Kumçatı beldesi: Nimet Demir (Cumhur İttifakı)
Beytüşşebap: Habip Aşan (Cumhur İttifakı)
Cizre: Eşref Müjde (Cumhur İttifakı)
Güçlükonak: Bahattin Aktuğ (Cumhur İttifakı)
Fındık Beldesi: Abdulselam İmre (Cumhur İttifakı)
İdil: İsmail Genç (Cumhur İttifakı)
Karalar beldesi: Halef İnan (Cumhur İttifakı)
Sırtköy beldesi: Abdulkadir Balıca (Cumhur İttifakı)
Silopi: İbrahim Tayşun (Cumhur İttifakı)
Çalışkan beldesi: Nadir Tosun (Cumhur İttifakı)
Başverimli beldesi: Medeni Tatar (Cumhur İttifakı)
Görümlü beldesi: Ruşen Tellioğlu (Cumhur İttifakı)
Uludere: Sait Ürek (Cumhur İttifakı)
Hilal beldesi: Cevher Benek (Cumhur İttifakı)
Uzungeçit beldesi: Cemil Yıldız (Cumhur İttifakı)
Şenoba beldesi: Alihan Babat (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Şırnak: Osman Can
Balveren beldesi: Ahmet Ertak
Kasrik beldesi: Nedim Bilik
İdil: Fikret Ağırman
Karalar beldesi: Ekrem Sağlam
Silopi: Cemal Cengiz
Başverimli beldesi: Süleyman Bayrak
Çalışkan beldesi:Hasan Mete
Görümlü beldesi:Muhsin Özdemir
Uludere: Salih Tanık
Şenoba beldesi: Sabri Babat
Uzungeçit beldesi: Ramazan Karasu
Halkların Demokratik Partisi
Şırnak: Hişyar Uysal
Beytüşşebap: Cahit Özkan
Güçlükonak: M. Emin Kılıç
Kumçatı beldesi: Dursun Çakır
Kasrik Beldesi: Ali Aktaş
Sırtköy beldesi: Mehmet Ballicak
Balveren beldesi: Şihmus Sidar
Cizre: Mehmet Ziriğ
Silopi: Sülayman Şavluk
İdil: Niyazi Çevrim
Fındık beldesi: Ahmet İmre
Uludere: Selahattin Ürün
Saadet Partisi
Şırnak: Orhan Ürün
Balveren beldesi: Mücahit Sansür
Kasrik beldesi: Metin Şanlı
Kumçatı beldesi: Ahmet Yasin Fırat
Uludere: Mücahit Sarımsakçı
Hilal beldesi: Çağrı Kandemir
Şenoba beldesi: Tayyip Emre Erdem
Uzungeçit beldesi: Cangir Bayram
Beytüşşebap : Abdullah Enes
Cizre: Feyroz Bozkurt
Güçlükonak: Uğur Güzel
Fındık Beldesi: Necmettin Fatih Altıntaş
İdil: Yasin Bakır
Karalar beldesi: Hasan Turgut
Sırtköy beldesi:Mehmet Esen
Silopi: Enes Yılmaz
Başverimli beldesi: Mehmet Enes Akkumu
Çalışkan beldesi: Mehmet Sadullah Güven
Şırnak’ta yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak’ta yarışacak adaylar belli oldu.
Şırnak’taki belediye başkanı adayları şunlar: