Sivas'taki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sivas merkez: Hilmi Bilgin
Akıncılar: Hasan Şen
Altınyayla: Sinan Akbulut
Divriği: Halit Yazıcı
Doğanşar: Şerif Yürük
Gemerek: Remzi Kılıçdağı
Gölova: Osman Demirbağ
Gürün: Feyzullah Arslan
Hafik: Mitat İlhan
İmranlı: Murat Sevindik
Kangal: Mehmet Öztürk
Koyulhisar: İlhan Eren
Suşehri: Fazlı Yüksel
Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz
Ulaş: Cemalettin Karacalar
Yıldızeli: Mehmet Sabit Karakaş
Zara: Sayıt Ahmet Pala
- Cumhuriyet Halk Partisi
Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)
Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)
Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)
Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)
İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)
Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)
Şarkışla: Ayfer Temel (Millet İttifakı)
Ulaş: Murat Sulakçı (Millet İttifakı)
Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)
Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas merkez: Memet Er
Akıncılar: Murat Sevinç
Altınyayla: Nazım Subaşı
Doğanşar: Halil Balık
Gemerek: Yurt Koç
Gölova: Halil Önge
Gürün: Nami Çiftçi
Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu
İmranlı: Necmi Vural
Kangal: Eren Derviş Akpınar
Koyulhisar: Osman Epsileli
Suşehri: Candan Ersoy
Şarkışla: Cemil Çelik
Ulaş: Turan İlbey
Yıldızeli: Ozan Ercan
Zara: Fatih Çelik
- İYİ Parti
Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)
Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)
Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)
Şarkışla: Turgay Şahin
- Saadet Partisi
Sivas merkez: Melih Seçilmiş
Akıncılar: Mehmet Koçak
Altınyayla: Kazım Duman
Divriği: Adem Kartal
Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak
Gemerek: İsmail Yeşildağ
Gölova: Hüseyin Yaman
Gürün: Hüseyin Bal
Hafik: Veysel Tekneci
İmranlı: Talat Özer
Kangal: Mehmet Eligüzel
Koyulhisar: Ahmet Oruç
Suşehri: Halim Uzun
Şarkışla: Ömer Faruk Koç
Ulaş: Adem Işık
Yıldızeli: Ömer Alma
Zara: Mustafa Doğan
Bağımsız Türkiye Partisi
Sivas merkez: Yunus Çınar
Akıncılar: Zehra Aytak
Altınyayla: Abdülsamed Çınar
Divriği: Saliha Nur Tanış
Doğanşar: Hatice Kübra Kılınç
Gemerek: Seyfullah Polat
Gölova: Sedanur Kılıç
Gürün: Sevgi İpek
Hafik: Yalçın Boyraz
İmranlı: Fatih Yusuf Sarıca
Kangal: Ayşenur Yılmaz
Koyulhisar: Gülşah Aslan
Suşehri: Yusuf Çınar
Şarkışla: Gülsün Çınar
Ulaş: Gülbahar İzgi
Yıldızeli: Adem Genç
Zara: Hacı Ada
Büyük Birlik Partisi
Sivas merkez: Doğan Ürgüp
Doğanşar: Kuddusi Serin
Gemerek: Mustafa Demir
Kangal: Ahmet Kürşad Apaydın
Suşehri: Ayhan Özer
Şarkışla: Mahir Arı
Ulaş: Kadir Aydın
Yıldızeli: Bahattin Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Sivas merkez: Cem Taylan Erden
Vatan Partisi
Sivas merkez: Cumhur Akbulut
Demokratik Sol Parti
Sivas merkez: Recep Bozdağ
Bağımsız
Akıncılar: Ahmet Aydın
Divriği: Adalet İnce
Doğanşar: Emin Karaman
Gemerek: Hakan Güneş
Gölova: Mustafa Şengül
Yıldızeli: Ahmet Arkaz
Sivas'ta yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Sivas'ta yarışacak adaylar belli oldu.
Sivas'taki belediye başkanı adayları şunlar: