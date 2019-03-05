Sivas'taki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sivas merkez: Hilmi Bilgin

Akıncılar: Hasan Şen

Altınyayla: Sinan Akbulut

Divriği: Halit Yazıcı

Doğanşar: Şerif Yürük

Gemerek: Remzi Kılıçdağı

Gölova: Osman Demirbağ

Gürün: Feyzullah Arslan

Hafik: Mitat İlhan

İmranlı: Murat Sevindik

Kangal: Mehmet Öztürk

Koyulhisar: İlhan Eren

Suşehri: Fazlı Yüksel

Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz

Ulaş: Cemalettin Karacalar

Yıldızeli: Mehmet Sabit Karakaş

Zara: Sayıt Ahmet Pala




- Cumhuriyet Halk Partisi


Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)

Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)

Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)

Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)

İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)

Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)

Şarkışla: Ayfer Temel (Millet İttifakı)

Ulaş: Murat Sulakçı (Millet İttifakı)

Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)

Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)




- Milliyetçi Hareket Partisi


Sivas merkez: Memet Er

Akıncılar: Murat Sevinç

Altınyayla: Nazım Subaşı

Doğanşar: Halil Balık

Gemerek: Yurt Koç

Gölova: Halil Önge

Gürün: Nami Çiftçi

Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu

İmranlı: Necmi Vural

Kangal: Eren Derviş Akpınar

Koyulhisar: Osman Epsileli

Suşehri: Candan Ersoy

Şarkışla: Cemil Çelik

Ulaş: Turan İlbey

Yıldızeli: Ozan Ercan

Zara: Fatih Çelik




- İYİ Parti


Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)

Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)

Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)

Şarkışla: Turgay Şahin




- Saadet Partisi


Sivas merkez: Melih Seçilmiş

Akıncılar: Mehmet Koçak

Altınyayla: Kazım Duman

Divriği: Adem Kartal

Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak

Gemerek: İsmail Yeşildağ

Gölova: Hüseyin Yaman

Gürün: Hüseyin Bal

Hafik: Veysel Tekneci

İmranlı: Talat Özer

Kangal: Mehmet Eligüzel

Koyulhisar: Ahmet Oruç

Suşehri: Halim Uzun

Şarkışla: Ömer Faruk Koç

Ulaş: Adem Işık

Yıldızeli: Ömer Alma

Zara: Mustafa Doğan




Bağımsız Türkiye Partisi

Sivas merkez: Yunus Çınar

Akıncılar: Zehra Aytak

Altınyayla: Abdülsamed Çınar

Divriği: Saliha Nur Tanış

Doğanşar: Hatice Kübra Kılınç

Gemerek: Seyfullah Polat

Gölova: Sedanur Kılıç

Gürün: Sevgi İpek

Hafik: Yalçın Boyraz

İmranlı: Fatih Yusuf Sarıca

Kangal: Ayşenur Yılmaz

Koyulhisar: Gülşah Aslan

Suşehri: Yusuf Çınar

Şarkışla: Gülsün Çınar

Ulaş: Gülbahar İzgi

Yıldızeli: Adem Genç

Zara: Hacı Ada




Büyük Birlik Partisi

Sivas merkez: Doğan Ürgüp

Doğanşar: Kuddusi Serin

Gemerek: Mustafa Demir

Kangal: Ahmet Kürşad Apaydın

Suşehri: Ayhan Özer

Şarkışla: Mahir Arı

Ulaş: Kadir Aydın

Yıldızeli: Bahattin Aydın




Türkiye Komünist Partisi

Sivas merkez: Cem Taylan Erden




Vatan Partisi

Sivas merkez: Cumhur Akbulut




Demokratik Sol Parti

Sivas merkez: Recep Bozdağ




Bağımsız

Akıncılar: Ahmet Aydın



Divriği: Adalet İnce



Doğanşar: Emin Karaman



Gemerek: Hakan Güneş



Gölova: Mustafa Şengül



Yıldızeli: Ahmet Arkaz