2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Adalar belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Adalar belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Adalar yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi: Hakan Aktaş

Bağımsız Türkiye Partisi: Taner Önel Serbest

Vatan Partisi Memet: Orhan Şenoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi: Erdem Gül

Adalet ve Kalkınma Partisi: Özlem Öztekin Vural

Demokratik Sol Parti: Coşkun Özden





İşte Adalar seçim sonuçları