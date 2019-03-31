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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Adana belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Adana yerel seçim adayları ise şu şekilde:





Hüseyin Sözlü - MHP (Cumhur İttifakı)

Zeydan Karalar - CHP (Millet İttifakı)

Cem Akarsu - Bağımsız



Hatice Nesrin Kılıçay – Vatan Partisi



Mehmet Çağrı Bağatur – DSP



Muhammet Çelebi Keyhıdır - SP



Recep Taşkın - BTP



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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