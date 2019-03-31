Son dakika haberi..





31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Afyonkarahisar belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Afyonkarahisar yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Mehmet Zeybek - AK Parti

Fatih Çetinkaya - MHP

Mahmut Koçak - İYİ Parti

Hasan Hüseyin Uğurlu - SP

Halil Şahin - VP

Şerafettin Erdinç Özdil - DSP

Afyonkarahisar belediye başkanı AK Partili Mehmet Zeybek oldu.



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.

Başmakçı seçim sonuçları

Bayat seçim sonuçları

Bolvadin seçim sonuçları

Çay seçim sonuçları

Çobanlar seçim sonuçları

Dazkırı seçim sonuçları

Dinar seçim sonuçları

Emirdağ seçim sonuçları

Evciler seçim sonuçları

Hocalar seçim sonuçları

İhsaniye seçim sonuçları

İscehisar seçim sonuçları

Kızılören seçim sonuçları

Sandıklı seçim sonuçları

Sinanpaşa seçim sonuçları

Şuhut seçim sonuçları

Sultandağı seçim sonuçları