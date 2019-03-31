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Ağrı Belediye Başkanı AK Parti adayı Savcı Sayan oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Ağrı belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Ağrı yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Savcı Sayan - AK Parti

Ahmet Meriç - CHP

Servet Al - MHP

Taner Söylemez - İYİ Parti

Abdurrahman Doğar - HDP

Mehmet Erat - SP

Tekin Oruç - DSP

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

İşte Ağrı seçim sonuçları

Doğubayazıt seçim sonuçları

Eleşkirt seçim sonuçları

Hamur seçim sonuçları

Patnos seçim sonuçları

Tutak seçim sonuçları

Taşlıçay seçim sonuçları

Diyadin seçim sonuçları