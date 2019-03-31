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Aksaray Belediye Başkanı AK Parti adayı Evren Dinçer oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Aksaray belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Aksaray yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ahmet Karaman – BBP



Aylin Tozduman – TKP



Evren Dinçer – AK Parti



Levent Serdar Şahin – SP



Mustafa Tosun – DSP



Mücahit Erman Emre – DP



Özhan Türemiş – İYİ Parti



Sefer Alkan – MHP



Yaşar Ar – Bağımsız



Yusuf Tunçer – VP



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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