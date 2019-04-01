İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Serkan Acar kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Acar 26 bin 726, CHP adayı Özcan Durmaz 24 bin 449, Saadet Partisi adayı İsmet Topal 401 oy aldı.



ACAR'IN ÖZ GEÇMİŞİ



İlk, orta ve lise öğretimini İzmir'de tamamlayan Serkan Acar, 1998'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi bürosunu açan Acar, 2014 Mahalli İdareler seçiminde Aliağa Belediye Başkanı seçildi.



Evli olan Acar, 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Aliağa yerel seçim adayları şu şekildeydi:



SP - İsmet Topal



BTP - Osman Azbay



TKP - Atila Işık



Vatan Partisi - Hasan Şahin



CHP - Özcan Durmaz



DP - Burcu Toros



MHP - Serkan Acar



DSP - Osman Nuri Kocabıyık



Bağımsız - Tahir Doğan



İşte Aliağa seçim sonuçları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI



ALİAĞA SEÇİM SONUÇLARI