İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Serkan Acar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Acar 26 bin 726, CHP adayı Özcan Durmaz 24 bin 449, Saadet Partisi adayı İsmet Topal 401 oy aldı.
ACAR'IN ÖZ GEÇMİŞİ
İlk, orta ve lise öğretimini İzmir'de tamamlayan Serkan Acar, 1998'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi bürosunu açan Acar, 2014 Mahalli İdareler seçiminde Aliağa Belediye Başkanı seçildi.
Evli olan Acar, 2 çocuk babasıdır.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Aliağa yerel seçim adayları şu şekildeydi:
SP - İsmet Topal
BTP - Osman Azbay
TKP - Atila Işık
Vatan Partisi - Hasan Şahin
CHP - Özcan Durmaz
DP - Burcu Toros
MHP - Serkan Acar
DSP - Osman Nuri Kocabıyık
Bağımsız - Tahir Doğan