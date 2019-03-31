2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Aliağa belediye başkanı belli oluyor.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Aliağa belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Aliağa yerel seçim adayları ise şu şekilde:

SP - İsmet Topal

BTP - Osman Azbay

TKP - Atila Işık

Vatan Partisi - Hasan Şahin

CHP - Özcan Durmaz

DP - Burcu Toros

MHP - Serkan Acar

DSP - Osman Nuri Kocabıyık

Bağımsız - Tahir Doğan

İşte Aliağa seçim sonuçları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

ALİAĞA SEÇİM SONUÇLARI