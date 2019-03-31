2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Aliağa belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Aliağa belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Aliağa yerel seçim adayları ise şu şekilde:
SP - İsmet Topal
BTP - Osman Azbay
TKP - Atila Işık
Vatan Partisi - Hasan Şahin
CHP - Özcan Durmaz
DP - Burcu Toros
MHP - Serkan Acar
DSP - Osman Nuri Kocabıyık
Bağımsız - Tahir Doğan
Son Dakika! Aliağa Seçim Sonuçları Açıklanıyor! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
İzmir Aliağa Belediye Başkanı belli oluyor. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Aliağa belediye başkanı belli oluyor.