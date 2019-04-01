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Antalya'da belediye başkanı CHP'li aday Muhittin Böcek oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Antalya belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Antalya yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Menderes Türel - AK Parti
Muhittin Böcek - CHP
Ali Aktaş - SP
Dolunay Yelda Doğan - DP
Mustafa Reşat Oktay - DSP
Bülent Oktay - VP
Sevinç Sertbarut - TKP
Bekir Karadaş - Bağımsız
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.